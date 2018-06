Kinh hoàng bắp chuối được 'tắm trắng' bằng hóa chất

Khuya ngày 27/6, Đội quản lý ATTP liên quận huyện số 2 (quận 2, 9, Thủ Đức) thuộc Ban quản lý ATTP TP đã tiến hành kiểm tra đột xuất 2 cơ sở hoa chuối bào là: hộ kinh doanh hoa chuối bào tại căn nhà không số cạnh căn nhà số 85 Quốc lộ 1A, khu phố 2, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức và hộ kinh doanh hoa chuối bào, số 141C Quốc lộ 1A, khu phố 5, phường Tam Bình, quận Thủ Đức.

Bồn hóa chất dùng để ngâm bắp chuối

Tại đây, đoàn ghi nhận tại cơ sở thứ nhất có khoảng 115kg hoa chuối đang sơ chế gần khu vực tập kết rác, hoa chuối đã bào được ngâm trong nước có chứa hóa chất tẩy trắng và hàn the. Tổng số hóa chất sử dụng ngâm hoa chuối bào là khoảng 45 kg hàn the và bột tẩy trắng. Số tang vật này đã được công an phường Hiệp Bình Phước tạm giữ.

Còn tại cơ sở thứ 2 có khoảng 50 kg hoa chuối đang sơ chế trong điều kiện được xây dựng tạm bợ, dưới nền nhà đọng nước, cạnh nhà vệ sinh, hóa chất sử dụng ngâm hoa chuối bào không có nhãn mác rõ ràng.

Tại thời điểm kiểm tra, cả hai cơ sở không có đại diện chủ cơ sở tiếp đoàn và cũng chưa xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP; hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc nguyên liệu, hóa chất sử dụng trong chế biến hoa chuối bào…

Bắp chuối sau khi "tắm" hóa chất trở nên tươi ngon, trắng trẻo

Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản vụ việc. Đại diện hộ kinh doanh hoa chuối bào (số 141C Quốc lộ 1A, Khu phố 5, phường Tam Bình, quận Thủ Đức) đã làm cam kết ngưng sản xuất, tự nguyện tiêu hủy 50kg hoa chuối bào không bảo đảm an toàn thực phẩm nêu trên.

Đoàn kiểm tra yêu cầu hai chủ cơ sở trên đến làm việc và xuất trình các hồ sơ pháp lý liên quan. Đồng thời phải tạm ngưng hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Uyên Phương