Kinh hoàng những vụ 'ma men' tông chết người rồi lái xe bỏ chạy

Gặp họa khi uống rượu bia vẫn lái xe

Mới đây nhất, khoảng 0h10h ngày 1/5 tại hầm Kim Liên (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), chiếc xe Mercedes màu trắng mang BKS 30F-154.78 do một nam tài xế điều khiển đã va chạm với một xe máy có hai phụ nữ ngồi trên.

Hai nạn nhân là chị Đinh Thị Hải Yến (SN 1976, ở Liễu Giai, quận Ba Đình) và chị Trần Thị Quỳnh (SN 1976, ở Láng Thượng, quận Đống Đa) đều tử vong sau đó. Đáng chú ý, thời điểm xảy ra sự cố, tài xế ôtô Mercedes không dừng lại hiện trường để cứu chữa nạn nhân mà lái xe bỏ chạy. Người này chỉ bị bắt giữ khi cảnh sát và người dân đuổi theo khống chế trên đường Đại Cồ Việt, cách hiện trường khoảng 1km.

Công an quận Hai Bà Trưng xác định, tài xế điều khiển chiếc Mercedes gây tai nạn là Lê Trung Hiếu (SN 1980, trú quận Ba Đình). Qua kiểm tra, công an phát hiện tài xế này có nồng độ là 0,75mg/l khí thở. Tại cơ quan công an, tài xế Hiếu khai đêm 30/4 có dự liên hoan họp lớp tại một quán bia trên phố Thợ Nhuộm (Hà Nội) sau đó đưa một số bạn về nhà.

Trước đó không lâu, vào khoảng 23h ngày 22/4, tài xế Đỗ Xuân Tuyên (SN 1970, ở phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội) lái chiếc Hyundai BKS 29A-784.09 lưu thông trên đường Vĩnh Hồ va chạm với 5 xe máy. Tuy nhiên, tài xế Tuyên không dừng xe, tiếp tục tăng ga di chuyển hướng Tây Sơn rồi chuyển sang đường Láng. Tới trước số nhà 220 đường Láng, ô tô đâm trúng nữ công nhân quét rác khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Nam tài xế vẫn không dừng xe và tiếp tục tăng ga rời khỏi hiện trường.

Nhiều người đi đường chứng kiến vụ tai nạn đã đuổi theo. Tới trước số nhà 81 Láng Hạ (Đống Đa, Hà Nội), người dân mới đuổi kịp, khống chế tài xế gây tai nạn và giao cho cơ quan công an. Theo một cán bộ chỉ huy Công an quận Đống Đa, nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn là chị Lê Thị Thu Hà (SN 1977) là nữ công nhân quét rác.

Không chỉ ở các thành phố lớn mà tại nhiều tỉnh thành khác cũng xảy ra nhiều vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng liên quan tới tài xế sử dụng rượu bia. Chiều 11/4, ông Nguyễn Kim Huyện (SN 1959, trú TP Quy Nhơn) điều khiển ô tô Lexus BKS 49X-6666 di chuyển qua nút giao Lê Hồng Phong - Nguyễn Công Trứ - Nguyễn Tất Thành (TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định). Khi di chuyển qua số nhà 06 Nguyễn Công Trứ, chiếc Lexus tông trực tiếp vào đoàn người tham gia một tang lễ tại địa phương. Sự cố khiến 4 người tử vong, 6 người bị thương nặng. Sau khi gây ra tai nạn, tài xế Huyện đã đến trụ sở công an địa phương trình diện. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định ông Huyện có nồng độ cồn vượt quá mức quy định.

Vào đêm mồng 1/1, tài xế Đỗ Thục Hân (SN 1996) điều khiển taxi BKS 49A-174.72 chở theo 5 hành khách di chuyển trên quốc lộ 20. Tới km198+200, đoạn qua thị trấn Liên Nghĩa (huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng), taxi va chạm với xe máy BKS 49V1-6202 di chuyển cùng chiều. Va chạm khiến taxi mất lái, tông trúng cây bên đường rồi lật ngửa. Sự cố khiến 3 người trên taxi tử vong, tài xế Hân và hai hành khách khác bị thương nặng. Ngay sau khi xảy ra sự cố, lực lượng chức năng đã đưa các nạn nhân vào viện cấp cứu. Đồng thời kiểm tra, phát hiện tài xế taxi Đỗ Thục Hân có nồng độ cồn 1,108mg/l.

Chiếc xe ô tô trong vụ tai nạn tại hầm chui Kim Liên rạng sáng 1/5 Cần truy cứu hình sự ngay khi chưa gây hậu quả nghiêm trọng

Trao đổi với Tiền Phong, ông Uông Việt Dũng - Phó chánh Văn phòng Ủy ban ATGT quốc gia cho biết, thời gian qua xảy ra liên tiếp các vụ tai nạn nghiêm trọng mà nguyên nhân do tài xế sử dụng rượu bia trước khi lái xe. Đỉnh điểm vụ xe điên tông chết hai phụ nữ ở hầm Kim Liên (Hà Nội) vừa qua, dư luận rất bức xúc việc tài xế vi phạm nồng độ cồn, gây tai nạn rồi lái xe bỏ chạy. Đây không còn là hiện tượng mà là hành vi phổ biến ở giao thông Việt Nam và cần bị lên án, xử lý nghiêm khắc. Tuy nhiên, các quy định hiện hành, chế tài xử phạt người vi phạm nồng độ cồn gây tai nạn chết người còn nhẹ, chưa đủ sức răn đe. Ông Uông Việt Dũng cho rằng, các cơ quan chức năng nên xem xét, nghiên cứu để sửa đổi, bổ sung chế tài, hình sự hóa đối với tài xế vi phạm, đặc biệt hành vi vi phạm nồng độ cồn ngay khi chưa gây hậu quả nghiêm trọng.

Cũng theo ông Dũng, Ủy ban ATGT quốc gia từng thực hiện nhiều chương trình tuyên truyền khẩu hiệu “đã uống rượu bia, không lái xe” tới người dân các tỉnh thành trên cả nước. Ngoài ra, nhiều mô hình như “nhà hàng với an toàn giao thông” với những pano, áp phích, phiếu giảm giá taxi cho người sử dụng rượu bia cũng được triển khai trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố. Tuy nhiên, ông Dũng thừa nhận, rất nhiều người dân đã tiếp cận thông điệp, nhìn nhận hậu quả nghiêm trọng về hành vi này nhưng do thói quen, văn hóa uống rượu uống bia tại Việt Nam cũng như ý thức của nhiều bộ phận người dân chưa thực sự chấp hành các quy định dẫn đến các vụ tai nạn thảm khốc do lái xe sử dụng rượu bia vẫn xảy ra.

Ông Uông Việt Dũng cho rằng, các cơ quan chức năng nên xem xét, nghiên cứu để sửa đổi, bổ sung chế tài, hình sự hóa đối với tài xế vi phạm, đặc biệt hành vi vi phạm nồng độ cồn ngay khi chưa gây hậu quả nghiêm trọng.

Khởi tố vụ án

Ngày 2/5, một lãnh đạo Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết đã khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” để điều tra làm rõ vụ tai nạn tại hầm Kim Liên rạng sáng 1/5 làm hai người tử vong. Lái xe Hiếu tại cơ quan công an.



Qua tìm hiểu tại nơi ở của lái xe Hiếu được biết Hiếu đã lập gia đình và có 2 con nhỏ. Nam tài xế là một đảng viên và trước đây làm việc cho cơ quan nhà nước sau đó đã nghỉ về kinh doanh. Quá trình sinh sống đến trước thời điểm gây tai nạn, Hiếu tuân thủ quy định của pháp luật và chưa có tiền án, tiền sự. Hàng xóm của nam lái xe cho biết, họ đã rất bất ngờ khi nghe tin Hiếu điều khiển ô tô gây vụ tai nạn nói trên. “Hiếu là người hiền lành và được mọi người quý mến. Nguyên nhân vụ tai nạn có thể do lái xe uống rượu bia không làm chủ được tốc độ” - một người hàng xóm cho hay.

Nguyễn Hoàn