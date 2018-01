Kỷ luật Bí thư huyện ủy An Dương vụ 'cả nhà làm quan'

Theo đó, chiều 20/1, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Phòng vừa công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng về việc thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Văn Hoàn-Bí thư Huyện ủy An Dương do có sai phạm trong công tác bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cán bộ.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy cũng đã ban hành quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Hoàng Bích-Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy và ông Lưu Văn Tụ-Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy An Dương do có khuyết điểm trong công tác tham mưu làm quy trình bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cán bộ trong vụ việc “cả nhà làm quan ở An Dương”.

Ngoài ra, ông Nguyễn Đình Mác-nguyên Trưởng phòng Nội vụ huyện An Dương cũng bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách liên quan đến vụ việc nêu trên.

Trước đó, ông Nguyễn Trường Sơn-Phó chủ tịch thường trực UBND huyện An Dương, TP Hải Phòng (phụ trách lĩnh vực kinh tế, đất đai), có anh trai là ông Nguyễn Thế Son giữ cương vị Trưởng phòng Tài chính kế hoạch huyện An Dương.

Một người em trai của ông Sơn là ông Nguyễn Thế Hùng giữ cương vị Phó Ban tổ chức Huyện ủy An Dương. Cả 3 anh em ông Sơn đều là ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện An Dương. Cá nhân ông Sơn là ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy An Dương. Người em thứ tư của ông Sơn là bà Nguyễn Thị Thu Hương giữ chức Phó phòng Nội vụ huyện An Dương.

Chưa dừng lại ở thế hệ anh em ông Sơn, con trai ông Nguyễn Thế Son là Nguyễn Thế Đức, hiện là Phó bí thư Huyện đoàn An Dương. Con dâu ông Son là Phạm Thị Như (vợ anh Nguyễn Thế Đức) là chuyên viên Phòng Tài chính Kế hoạch huyện An Dương (cùng đơn vị với ông Son).

Như vậy, 6 người trong gia đình anh em ông Sơn làm việc tại các cơ quan quan trọng như UBND huyện, Phòng Kế hoạch tài chính, Phòng Nội vụ, Ban tổ chức Huyện ủy và Huyện đoàn ở huyện An Dương.

Sau khi bị báo chí phanh phui, đến nay có 2 người đã chuyển công tác khác gồm: Ông Nguyễn Văn Son (anh trai ông Nguyễn Trường Sơn, Phó chủ tịch UBND huyện), nguyên Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính huyện sang làm Trưởng ban Dân vận Huyện ủy An Dương. Bà Nguyễn Thị Hương (em gái ông Sơn), nguyên Phó phòng Nội vụ huyện chuyển sang làm Phó phòng Lao động, Thương binh - Xã hội huyện An Dương. Còn những người khác vẫn đang tại vị.

Hoàng Dương