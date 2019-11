Kỷ luật trung tá CSGT do cử cấp dưới làm nhiệm vụ không đúng quy định

TPO - Ngày 21/11, nguồn tin từ Công an tỉnh TT-Huế cho biết, một trung tá CSGT thuộc Phòng CSGT (PC08) Công an tỉnh này vừa bị kỷ luật khiển trách do "cử cấp dưới đi làm nhiệm vụ không đúng quy định".