Lai Châu bầu tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Theo đó, các đại biểu đã bầu ông Hà Trọng Hải, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu giữ chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu.Ông Hà Trọng Hải sinh ngày 6/6/1974; dân tộc Kinh; quê quán: xã Thượng Đình, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên; trình độ chuyên môn Đại học Lâm nghiệp; Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh.Ông Hà Trọng Hải từng giữ các chức vụ: Trưởng ban Quản lý dự án di dân Tái định cư Thủy điện Huội Quảng - Bản Chát, huyện Than Uyên; Phó Chủ tịch UBND huyện Than Uyên; Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tân Uyên; Chánh Văn phòng UBND tỉnh. Từ tháng 5/2019 đến nay, ông là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Ủy viên UBND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh.Cũng tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh Lai Châu cũng bầu bổ sung thành viên UBND tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trần Văn Bắc, Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu.HĐND tỉnh Lai Châu thông qua Nghị quyết thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh đối với ông Đỗ Ngọc An, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu, do được điều động giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương; Nghị quyết miễn nhiệm thành viên UBND tỉnh đối với ông Sùng A Hồ, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và ông Nguyễn Đăng Khải, nguyên Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do chuyển công tác.

Theo VGP