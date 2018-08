Lái xe được bổ nhiệm làm phó phòng Hành chính

Chiều 15/8, ông Ngô Xuân Lộc - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông, cho biết: Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông đang cho rà soát, kiểm tra lại việc bổ nhiệm nhiều cán bộ văn phòng này thời gian vừa qua theo chỉ đạo Trung ương và UBND tỉnh, trong đó có trường hợp ông Nguyễn Văn Biên. Ông Biên được bổ nhiệm làm Phó trưởng phòng Hành chính - Quản trị của Văn phòng UBND tỉnh vào tháng 11/2016, sau khi đỗ công chức 2 tháng.

“Theo quy định, một công chức khi được bổ nhiệm lần đầu vào chức vụ lãnh đạo phòng phải có thời gian tập sự, thử thách ít nhất 12 tháng. Nhưng trước đó, do anh Biên đã có thời gian công tác hơn 8 năm ở phòng theo dạng hợp đồng dài hạn và do nhu cầu công tác cán bộ nên lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh đã bổ nhiệm anh Biên vào vị trí phó phòng, khi chưa đủ thời gian tập sự theo quy định. Do chưa có quy định nào nói về việc này, nên chúng tôi cũng chưa biết việc bổ nhiệm anh Biên có đúng hay không? Hiện văn phòng đang tự rà soát lại việc bổ nhiệm anh Biên và nhiều cán bộ khác để báo cáo cấp trên. Nếu bổ nhiệm sai thì chúng tôi sẽ phân công lại công việc khác cho phù hợp hơn”, ông Lộc cho biết thêm.

Ông Biên được bổ nhiệm Phó phòng Quản trị - Văn phòng Tỉnh ủy sau 2 tháng đậu công chức

Theo tìm hiểu của Tiền Phong, vào năm 2008, ông Biên được tuyển dụng làm lái xe cho ông Lê Diễn (lúc đó là Phó bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông) theo dạng hợp đồng theo quyết định dài hạn. Sau đó, ông Lê Diễn được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, ông Biên cũng được điều động theo sang lái xe cho ông Diễn. Tiếp đó, ông Lê Diễn được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông, ông Biên cũng được điều động sang Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Nông.

Vào tháng 9/2016, ông Biên được Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông ký quyết định tuyển dụng công chức, công tác tại Phòng Quản trị - tài vụ, thuộc Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông. Ông Biên được miễn thời gian tập sự, hưởng lương theo hệ số 3.0, bậc 3/9, ngạch chuyên viên.

Nhưng đến đầu tháng 11/2016, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông đột nhiên ký quyết định bổ nhiệm ông Biên giữ chức vụ Phó trưởng Phòng Hành chính - Quản trị, thuộc Văn phòng UBND tỉnh. Đến cuối tháng 11/2016, ông Biên tiếp tục được điều động đến nhận công tác tại Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Nông; đồng thời được Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Nông kí quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng phòng Quản trị của Văn phòng Tỉnh ủy, kiêm lái xe của Bí thư Tỉnh ủy.

Thời điểm ông Biên được bổ nhiệm Phó trưởng Phòng Hành chính - quản trị (thuộc Văn phòng UBND tỉnh), ông này có bằng cử nhân Luật hệ vừa làm vừa học do Đại học Luật TP.HCM cấp năm 2014 và chưa có bằng Trung cấp lý luận chính trị. Sau đó, ông Biên đi học và đến tháng 1/2018 mới được cấp bằng Trung cấp lý luận chính trị để bổ sung vào hồ sơ.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Biên xác nhận là lái xe cho ông Lê Diễn từ năm 2008 khi ông Lê Diễn mới về làm Phó bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông. Ông cho biết, không có quan hệ họ hàng gì với Bí thư Tỉnh ủy. “Quá trình công tác tôi luôn phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, được cấp trên quý mến, cất nhắc giới thiếu bổ nhiệm chứ tôi cũng không tác động hay nhờ vả gì”, ông Biên giãi bày.

Sáng cùng ngày, một lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Nông xác nhận: Ông Nguyễn Văn Biên (SN 1973, lái xe cho Bí thư Tỉnh ủy) được bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng phòng Quản trị của Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Nông vào cuối năm 2016. Cũng theo vị này, hiện ông Biên được quy hoạch chức Trưởng phòng Quản trị của Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Nông.

Vị lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Nông cũng cho biết: Tại thời điểm được bổ nhiệm, ông Biên chưa có bằng Trung cấp lý luận chính trị, nhưng ông này cam kết bổ sung bằng và đến nay đã học, bổ sung đầy đủ vào hồ sơ.

Lữ Hồ