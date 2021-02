Làm căn cước công dân 'xuyên trưa, xuyên cuối tuần' trước nhu cầu tăng của người dân sau Tết

Quảng cáo

Sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, người dân các xã, phường trên địa bàn Thị xã Đức Phổ (tỉnh Quảng Ngãi) đến cơ quan chức năng để làm căn cước công dân (CCCD) tăng cao. Do đó, từ mùng 7 Tết (18/2), Công an TX. Đức Phổ đã quyết định triển khai hoạt động cấp thẻ căn cước công dân (có gắn chíp điện tử) với thời lượng làm việc mở rộng để giải quyết được nhiều hồ sơ yêu cầu cửa người dân địa phương.

Thời điểm sau Tết, người dân trên địa bàn đến Công an TX. Đức Phổ làm căn cước công dân tăng đột biến.

Thiếu tá Trần Đình Đúc - Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Quản lý hành chính Công an TX. Đức Phổ, cho biết theo quy định và chỉ đạo của Bộ Công an và Công an tỉnh Quảng Ngãi, đơn vị đã dừng cấp giấy CMND để chuyển sang cấp thẻ căn cước công dân từ trước tết.

Do trước tết ngừng hoạt động này, cộng với việc người dân xa quê về ăn tết, người dân mất giấy CMND cũng như có nhu cầu cấp CCCD tăng cao nên những ngày đầu năm Tân Sửu người dân đến đơn vị để làm căn cước mới rất đông.

"Trước nhu cầu tăng cao của người dân, chúng tôi chủ động bố trí, phân công anh em luân phiên làm việc hỗ trợ người dân xuyên suốt cả ngày. Từ 5 giờ 30 sáng đã mở máy để người dân đến bấm số thứ tự đăng ký làm việc. Cán bộ, chiến sỹ xác định làm việc xuyên suốt ca trưa và cả những ngày cuối tuần để giải quyết được nhiều nhất nhu cầu của bà con", Thiếu tá Trần Đình Đúc nói, đồng thời cho biết Đội sẽ tiếp tục triển khai làm "xuyên trưa", "xuyên cuối tuần" như hiện tại cho đến khi lượng người đến làm căn cước công dân giảm bớt thì sẽ điều chỉnh lại thời gian làm việc thông thường như trước.

Được biết, thời điểm trước Tết, Công an TX. Đức Phổ tiếp nhận khoảng hơn 30 trường hợp đăng ký, nhưng những ngày vừa qua bình quân mỗi ngày đơn vị giải quyết khoảng 200 trường hợp đến đăng ký làm CCCD.

Cán bộ, chiến sỹ Đội Cảnh sát Quản lý hành chính Công an TX. Đức Phổ luân phiên làm việc từ sáng sớm đến tối để làm thủ tục giấy tờ cho người dân.

Hàng chục người dân chờ làm thẻ CCCD lúc gần 12 giờ trưa 20/2.

Chị Nguyễn Thị Thanh Thủy (ngụ phường Phổ Ninh, TX. Đức Phổ) cho biết hiện đang làm việc tại TPHCM nên chị tranh thủ những ngày về quê nghỉ Tết đã đến làm lại giấy tờ.

"Vì chỉ về quê mấy ngày Tết nên nếu không làm kịp thì khi vô Sài Gòn làm việc cũng khó có điều kiện về quê làm lại. Dù đông người đến làm như mình nhưng nhờ ở đây làm việc từ sáng sớm đến giữa trưa cùng sự năng nổ của các anh cán bộ nên mình đã không phải chờ lâu", chị Thủy chia sẻ.

Dù tỉnh Quảng Ngãi hiện không có ca dương tính với COVID-19, người dân đến làm thủ tục tại đơn vị vẫn phải tuân thủ các quy định phòng, chống dịch như được đo thân nhiệt từ cổng, rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang và khai báo y tế.

Ngô Tùng