Lâm Đồng: Một chiến sĩ công an hy sinh khi giúp dân chạy lũ

Quảng cáo

Ngày 10/8, ông Vũ Hoàng Tập, Chủ tịch UBND xã Lộc Châu cho biết sáng nay đoàn cán bộ của Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (Bộ Công an) cùng công an địa phương đã đến viếng ông Phạm Minh Tú (50 tuổi, công an viên thôn Tân Thịnh) và thăm hỏi, động viên gia đình ông.

Trước đó, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an cũng đã gửi thư thăm hỏi thân nhân ông Phạm Minh Tú, người đã dũng cảm quên mình trong tình huống cứu giúp nhân dân.

Trong thư, Thứ trưởng gửi lời thăm hỏi ân cần, chia buồn sâu sắc và tri ân tới gia đình đồng chí Phạm Minh Tú, người đã hy sinh trong dòng lũ, nhận được nhiều lời tri ân và thương tiếc của nhân dân, đồng bào vùng bị thiên tai.

Nhớ lại thời khắc đó, ông Vũ Hoàng Tập vẫn còn bàng hoàng. Ông kể nước từ các hướng đổ dồn về vùng trũng, thấp của thôn Tân Thịnh gây ngập lụt nghiêm trọng nhà cửa, vườn tược... Lúc đó nước suối đang chảy xiết nhưng ông Tú vẫn cố gắng đập tường rào để thông cống nhằm tạo lối thoát cho dòng nước.

Khi đang xoay xở với công việc khó khăn, nguy hiểm này, ông Tú rơi xuống hố cống sâu và bị nước nhấn chìm. Lực lượng cứu hộ và đông đảo người dân địa phương nỗ lực tìm kiếm nhưng khi tiếp cận được thì ông đã tử vong.

Nơi ông Tú bị nước cuốn, tử vong

Nhiều người nghẹn ngào thương tiếc vì ông đã quên mình để cứu giúp dân, và trong suốt 10 năm làm công an viên, ông luôn năng nổ, nhiệt tình, trách nhiệm. UBND xã Lộc Châu và một số cơ quan, đoàn thể đã hỗ trợ tiền và cắt cử người giúp gia đình tổ chức tang lễ chu đáo cho ông.

Theo những người sống lâu năm ở xã Lộc Châu, từ trước đến nay chưa bao giờ có trận lũ lớn đến thế này. Lũ đổ ào ào làm ngập hàng chục ngôi nhà, hàng trăm héc ta cây trồng. Nhiều người bị mắc kẹt giữa dòng lũ, phải leo lên nóc nhà chờ được ứng cứu. Nhiều người già, trẻ em ngấm lạnh run lẩy bẩy, nói không thành tiếng.

Ngóng tin người thân còn bị kẹt trong vùng lũ

Cả trăm người thuộc các lực lượng quân đội, công an, dân quân, đoàn thanh niên các cấp đã được huy động để giải cứu, sơ tán dân đến nơi an toàn. Phần lớn tài sản, vật dụng sinh hoạt đều bị nước nhấn chìm, cuối trôi bởi lũ lên quá nhanh và bất ngờ, mọi người không kịp trở tay.

Tìm kiếm, cứu hộ những người mắc kẹt trong vùng lũ

Từ sáng đến tận tối mịt, các thành viên lực lượng cứu hộ chỉ ăn bánh mì hay mì tôm sống cầm hơi nhưng có những người đã vượt lũ hàng chục lần để tìm kiếm, di dời những người dân bị mắc kẹt. Các chú, các anh thay nhau cõng hàng chục người già, trẻ em trong số 200 người dân phải rời nhà chạy lũ.

Đưa trẻ em rời khỏi vùng ngập lụt

Ông Vũ Hoàng Tập cho biết hiện nước đã rút bớt nhưng nhiều nơi vẫn còn bị ngập.

Kim Anh ​