Lãnh đạo Công an Gia Lai nói gì về thông tin 'Thường vụ Đảng ủy công an bị kiểm tra'

Quảng cáo

Theo đó, trên Trang thông tin điện tử Uỷ ban Kiểm tra Trung ương ngày 20/7 có đăng nội dung "Tại kỳ họp 46, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã yêu cầu UBKT Tỉnh ủy Gia Lai tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Gia Lai trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc và tiếp nhận, xử lý tin báo tố giác tội phạm trên địa bàn tỉnh".

Sau khi Trang thông tin điện tử Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đăng thông tin trên, nhiều tờ báo có dẫn lại vừa đưa tin.

Tuy nhiên, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, một lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đến chiều 22/7, Công an tỉnh Gia Lai chưa nhận được giấy tờ, quyết định nào về việc kiểm tra đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Gia Lai.

Tiền Lê