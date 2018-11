Lãnh đạo Nhà nước dự Hội nghị Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự.

Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã phân tích làm rõ những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực công tác của lực lượng Công an nhân dân trong năm 2018; những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế; xác định mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, công tác trọng tâm bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong năm 2019 và những năm tiếp theo.

Các đại biểu đã tập trung đánh giá kết quả nổi bật sau một năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII và Nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; cho ý kiến về khung tiêu chuẩn, tiêu chí cán bộ công an 4 cấp; quy hoạch cán bộ cấp chiến lược trong lực lượng Công an nhân dân.

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, phấn đấu của lực lượng Công an nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Lực lượng Công an nhân dân đã đạt được kết quả khá toàn diện trên các mặt công tác, hoàn thành các mục tiêu, yêu cầu đề ra, chủ động nắm, phân tích, dự báo sát tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước hoạch định các chủ trương, chính sách chiến lược trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, đối ngoại và bảo đảm lợi ích, an ninh, trật tự; bảo vệ an ninh, an toàn tuyệt đối các mục tiêu, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Kết quả các mặt công tác của lực lượng Công an nhân dân góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, lành mạnh cho phát triển kinh tế-xã hội, mở rộng quan hệ đối ngoại của đất nước.

Thời gian qua, công tác bảo đảm an ninh quốc gia được chỉ đạo triển khai quyết liệt, giữ vững an ninh chính trị, không để hình thành tổ chức chính trị đối lập trong nội địa.

Công tác phòng, chống tội phạm đạt và vượt các chỉ tiêu Quốc hội đề ra (tỷ lệ điều tra phạm pháp hình sự đạt 82,58%, cao hơn chỉ tiêu Quốc hội đề ra 12,58%); trật tự an toàn xã hội có chuyển biến tích cực, nổi bật là công tác đấu tranh với tội phạm kinh tế, tham nhũng, tội phạm ma túy đạt được nhiều kết quả cụ thể, tích cực, được dư luận hết sức quan tâm, nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được quan tâm chỉ đạo quyết liệt và thực hiện có hiệu quả cao; gương mẫu, đi đầu trong đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với tinh giản biên chế, siết chặt kỷ cương, kỷ luật, xử lý nghiêm vi phạm.

Các mặt công tác hậu cần-kỹ thuật, pháp chế, cải cách hành chính, tư pháp, phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, tham mưu, nghiên cứu chiến lược, thanh tra, đối ngoại được đẩy mạnh và đạt kết quả thiết thực.

Cùng với nhiệm vụ giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội của đất nước, Đảng bộ Công an Trung ương là một trong những Đảng bộ gương mẫu đi đầu trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, thể hiện rõ quyết tâm chính trị mạnh mẽ, nỗ lực lớn của Đảng ủy Công an Trung ương và toàn lực lượng Công an trong thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, đây là kết quả nổi bật, “điểm sáng” của Đảng ủy Công an Trung ương trong năm 2018.

Trong thời gian tới, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chủ trương xây dựng Công an xã chính quy, làm tốt công tác quy hoạch, bồi dưỡng, giới thiệu nhân sự Công an tham gia cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nhất trí với các ý kiến phát biểu tại Hội nghị và phương hướng, trọng tâm công tác của ngành Công an trong thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, Hội nghị Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương lần này nhằm chuẩn bị cho Hội nghị cuối năm 2019, bàn nhiều vấn đề hệ trọng, những vấn đề chiến lược như tổng kết 20 năm Chiến lược an ninh quốc gia, chuẩn bị xây dựng chiến lược mới, quy hoạch cán bộ Ban Chấp hành Trung ương, quy định tiêu chí, tiêu chuẩn cán bộ, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả…

Bởi vậy, cần chuẩn bị tổ chức Hội nghị cuối năm 2019 cho thật tốt, bởi năm nay là năm bản lề, không chỉ kiểm điểm công tác 2018 mà nhìn lại nửa nhiệm kỳ, đồng thời vạch ra chương trình công tác cho năm 2019 và nửa nhiệm kỳ còn lại.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, cần khẳng định những thành tựu to lớn của công tác giữ gìn an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội, trong đó có vai trò quan trọng của lực lượng Công an nhân dân. Không vì một số vụ án, một số tiêu cực, một số trường hợp phạm khuyết điểm mà suy diễn, coi thường, phủ nhận công lao đóng góp của lực lượng công an.

Trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, góp phần bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, giữ được lòng dân yên, chính trị xã hội ổn định, đất nước phát triển và triển vọng sắp tới còn rất tốt. Vừa rồi, nhiều nước sang thăm, mong muốn học tập kinh nghiệm của Việt Nam.

Tuy vậy, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, vẫn còn tiềm ẩn không ít nguy cơ, tuyệt nhiên không được chủ quan, không được ngủ quên trên vòng nguyệt quế, âm mưu chống phá của các thế lực thù địch còn lâu dài, suy thoái trong nội bộ còn âm ỉ, rồi tình trạng khiếu kiện đông người, vấn đề an ninh mạng…

Cho nên, phải khẳng định rõ thành tựu to lớn, sự vững vàng, kiên định của lực lượng công an, vị trí, vai trò quan trọng của lực lượng công an; đồng thời đấu tranh phản bác lại những tư tưởng, luận điệu xuyên tạc, hạ thấp uy tín của lực lượng công an.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chia sẻ với lực lượng Công an nhân dân đã ngày đêm vất vả, hy sinh để hoàn thành nhiệm vụ được giao; mong muốn năm 2019 và những năm tiếp theo, toàn ngành Công an cần tiếp tục phát huy những kết quả, thành tựu đã đạt được, triển khai quyết liệt, mạnh mẽ hơn nữa các lĩnh vực công tác, hoàn thành nhiệm vụ trước Đảng, trước nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ghi nhận, hai năm qua ngành Công an đã sắp xếp, tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW (Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII) và Nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị, chủ động, tập trung nhiều công sức làm bài bản, căn cơ, từng bước vững chắc và đạt kết quả tốt...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ phương hướng nhiệm vụ sắp tới đã rõ, cần triển khai mạnh hơn, nhanh chóng ổn định tổ chức, giải quyết tốt những vướng mắc, tiếp tục hoàn thiện thể chế, tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, đồng thuận, quyết tâm cao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh yêu cầu nhiệm vụ xây dựng lực lượng, bao gồm xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống từ Trung ương tới cơ sở, làm sao quân tinh, tướng mạnh, chủ động nêu gương, kỷ cương vững mạnh, thực sự trong sạch, liêm chính, trọng liêm, trọng chính, trọng đức.

Danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất, sẽ còn mãi với thời gian, còn vật chất chỉ là phù vân… Cha ông đã tổng kết danh thơm còn mãi, đừng ham chức tước, địa vị, vật chất, tiền tài, nhất là khi có quyền lực trong tay, lắm kẻ mơn trớn, lắm kẻ nịnh xu…

Muốn vậy, cần có cơ chế, quy chế, thể chế tốt, chỉ đạo thực hiện sáng suốt, hiệu quả thì việc gì cũng làm được. Tướng ra tướng, quân ra quân, tất cả các cấp đồng sức đồng lòng cùng vào cuộc, để tạo chuyển biến mạnh mẽ, rõ rệt hơn nữa.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, cần phát huy trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu. Nêu gương là trách nhiệm của tất cả cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu. Nếu vi phạm phải xử lý nghiêm, bất kể người đó là ai, phải làm ráo riết, quyết liệt.

Đồng thời, phải có cơ chế rõ ràng, chế độ chính sách, khen thưởng xứng đáng, tạo điều kiện cho anh em làm việc, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Theo Vietnamplus