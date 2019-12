Lãnh đạo Sở, ngành nào trả lời chất vấn HĐND Hà Nội?

Quảng cáo

Theo đó, để chuẩn bị tốt cho kỳ họp thứ 11, HĐND thành phố Hà Nội khóa XV, diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 3 đến 5/12), Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung vừa ký Văn bản chỉ đạo lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị trực thuộc và chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chuẩn bị báo cáo phục vụ phiên chất vấn và trả lời chất vấn.



Theo chương trình kỳ họp, HĐND thành phố Hà Nội sẽ chất vấn, tái chất vấn 3 nhóm vấn đề về công tác quản lý quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn; công tác quản lý nhà nước đối với các trường ngoài công lập; công tác an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Vì thế, ngoài yêu cầu các sở, ngành, đơn vị chuẩn bị báo cáo, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn phân công rõ người trực tiếp báo cáo về nội dung chất vấn.

Cụ thể, Giám đốc Sở QH&KT Hà Nội Nguyễn Trúc Anh sẽ báo cáo nhóm vấn đề về tình hình và kết quả công tác quản lý quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn trên địa bàn thành phố. Giám đốc Công an thành phố Hà Nội – Trung tướng Đoàn Duy Khương báo cáo nhóm vấn đề về công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Chử Xuân Dũng sẽ báo cáo nhóm vấn đề tái chất vấn về việc thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với các trường ngoài công lập trên địa bàn thành phố.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cũng yêu cầu giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tham dự đầy đủ phiên chất vấn và tham gia giải trình khi được yêu cầu.

Hoàng Phong