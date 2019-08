Lãnh đạo TPHCM tiếp xúc 28 hộ dân Thủ Thiêm: Chưa tìm được tiếng nói chung

Quảng cáo

Buổi tiếp xúc này được UBND TPHCM thực hiện theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình. Trước đó, 28 hộ dân này nhiều lần ra TP.Hà Nội khiếu nại, tố cáo kéo dài về đất bị giải tỏa nằm ngoài ranh Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Tối 15/8, trao đổi với PV Tiền Phong sau khi cuộc tiếp xúc với lãnh đạo TPHCM kết thúc, nhiều người dân cho biết, buổi gặp chỉ kéo dài gần một tiếng đồng hồ và không có kết quả, do giữa người dân và lãnh đạo TPHCM chưa tìm được tiếng nói chung.

Bà Lê Thị The (ngụ khu phố 1, phường Bình An, quận 2, TPHCM) cho biết, thành phần tham dự cuộc tiếp xúc rất đông. Đại diện các bộ, ngành tiếp dân có: Trưởng Ban tiếp công dân Trung ương (Thanh tra Chính phủ) Nguyễn Hồng Điệp, đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường, lãnh đạo UBND TPHCM và các sở ban ngành, lãnh đạo quận 2…

Theo nội dung buổi tiếp xúc, ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TPHCM chủ trì buổi làm việc về các nội dung khiếu nại, tố cáo kéo dài của người dân liên quan Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Bà The nói với PV Tiền Phong rằng, ông Võ Văn Hoan thông báo công bố cách làm và quy trình để xác định ranh diện tích 4,39 héc ta nằm ngoài ranh Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Sau đó, UBND TPHCM công bố bản đồ nhà đất của 28 hộ dân để xem những vị trí đó ở trong hay ngoài ranh Khu đô thị mới Thủ Thiêm. TPHCM sẽ lắng nghe kiến nghị và nguyện vọng của 28 hộ dân. “Tuy nhiên, những nội dung này đã không thực hiện được do người dân không đồng ý, chưa tìm được tiếng nói chung nên cuộc tiếp xúc kết thúc sớm”, bà The nói.

Ông Hoàng Thăng Long (ngụ phường An Khánh, quận 2, TPHCM) cho biết, 28 hộ dân mong muốn TPHCM làm rõ đất của người dân 5 khu phố thuộc 3 phường có nằm ngoài ranh Khu đô thị mới Thủ Thiêm hay không. Trong khi nội dung lãnh đạo TPHCM nói về 4,39 hecta nằm ngoài ranh quy hoạch, không phải là nội dung 28 hộ dân khiếu nại.

“Người dân chỉ đề nghị TPHCM sớm kết thúc khiếu nại kéo dài; giải quyết hài hòa lợi ích 3 bên, mong muốn thành phố để chủ đầu tư gặp gỡ người dân thương lượng mức giá bồi thường”, ông Long nói.

Trước đó, ngày 14/8, tại buổi họp báo triển khai kế hoạch thực hiện kết luận 1037/KL-TTCP về Khu Đô thị mới Thủ Thiêm, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan cam kết chấp hành nghiêm kết luận của Thanh tra Chính phủ, chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, tiếp tục thực hiện các chính sách có lợi nhất cho người dân.

