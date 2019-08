Lào đề nghị giúp đỡ tìm kiếm 7 người mất tích do mưa lũ

Quảng cáo

Cụ thể, ngày 5/8, ông Phon Súc In Thạ Vông, Huyện trưởng huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn, Lào ký công văn gửi huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Nội dung công văn nêu, do ảnh hưởng và thiệt hại bởi cơn bão số 3 từ ngày 1 - 4/8/2019, Ban Thường vụ - Lãnh đạo huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào đề xuất Ban Thường vụ Huyện ủy Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa giúp đỡ, kiểm tra, xác minh và trao đổi thông tin trong việc tìm kiếm cứu nạn người mất tích do bị nước lũ cuốn vào 4h - 5h sáng ngày 3/8 tại khu vực suối Xia.

Trong các ngày 3 - 4/8, đội tìm kiếm cứu nạn và các cơ quan chức năng huyện Viêng Xay đã tìm kiếm dọc suối Xia đến hết địa phận biên giới Lào - Việt Nam, giáp ranh với xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa, nhưng chưa tìm thấy người mất tích.

Trước tình hình trên, huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn đề xuất sự giúp đỡ tìm kiếm cứu nạn, xác minh danh tính người mất tích từ huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Những người người mất tích, gồm: Bia Ching Tho (47 tuổi - nam), Dơ (45 tuổi - nữ), Nhia (17 tuổi - nam), Chếnh (13 tuổi - nam), May Sua Tho (22 tuổi - nữ), Xia Xi (5 tuổi - nữ), Mênh Xông (4 tháng tuổi - nữ).



Mưa lũ làm nhiều nhà cửa ở các bản ở Quan Sơn tan hoang

Ông Nguyễn Ngọc Tiến cho biết thêm: Sau khi nhận được văn bản của huyện Viêng Xay (Lào), huyện Quan Sơn báo cáo lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, xây dựng phương án hỗ trợ tìm kiếm các nạn nhân bị mất tích của huyện Viêng Xay trên địa phận huyện Quan Sơn và các khu vực khác...

Như Tiền Phong đã đưa tin, ngày 3/8, tại huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa mưa lũ đã làm 12 người chết, mất tích; thiệt hại nặng nề về tài sản. Hiện cơ quan chức năng đang tập trung cứu trợ, tìm kiếm người mất tích, hỗ trợ nhân dân vùng lũ sớm ổn định cuộc sống.

Hoàng Lam