Lao vào 'hỗ trợ' con trai, bố bị súng cướp cò bắn vào bụng

Thông tin ban đầu về sự việc được Công an TP. Sầm Sơn cho biết: Khoảng 15h30' ngày 30/11/2018, tại cửa hàng hải sản Cương Báu ở phường Trung Sơn, TP. Sầm Sơn đã xảy ra vụ dùng súng và dao đánh nhau gây thương tích.

Nguyên nhân của vụ việc là do Nguyễn Ngọc Duy (SN 1990) và Nguyễn Hữu Thành (SN 1994) đều ở thôn Nam Hải, phường Trung Sơn, TP. Sầm Sơn cùng nhau đi uống rượu và hát karaoke. Trong quá trình đi hát do mâu thuẫn trong việc thanh toán tiền nên Duy và Thành đã đánh nhau trước quán karaoke nhưng chưa gây thương tích gì.

Sau khi bỏ về nhà, Duy lên phòng ngủ tầng 3, lấy 1 khẩu súng bắn đạn hoa cải rồi đi bộ sang nhà Thành. Tại đây Duy đã cầm súng đập vào người Thành, còn Thành dùng dao chém vào vai và hông của Duy.

Thấy vậy, ông Nguyễn Hữu Cương (SN 1966, bố đẻ của Thành) đã chạy ra giật súng trên tay Duy, sau đó ông Cương cầm phần nòng súng hướng vào người mình và quay báng súng đập vào đầu Duy, đập đến cái thứ 3 thì súng bị cướp cò và bắn vào bụng ông Cương.

Hậu quả, ông Cương bị đạn hoa cải găm vào vùng bìu, vùng đùi, vỡ bàng quang, còn Duy thì bị rách da vùng đỉnh đầu, dưới vai trái và vùng hông.

Sau khi nhận được tin báo, Công an Thành phố Sầm Sơn đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, xác minh làm rõ vụ việc. Tại hiện trường lực lượng Công an đã thu giữ 1 khẩu súng bắn đạn hoa cải và 1 dao phay. Hiện vụ việc đang được Công an TP Sầm Sơn tiếp tục điều tra.

Hoàng Lam