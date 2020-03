Lao xuống ruộng, ô tô nát bét sau đấu đầu với xe tải

Quảng cáo

Vụ tai nạn trên xảy vào khoảng 9h ngày 12/3, tại xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh). Theo đó, vào khoảng thời gian trên ô tô 4 chỗ BKS 38A - 181.29 do anh T.H.C (SN 1988, trú tại xã Trung Lộc, Can Lộc) điều khiển chạy theo hướng Ngã ba Đồng Lộc về huyện Thạch Hà.

Hiện trường vụ tai nạn.

Khi di chuyển đến km5+150 trên Quốc lộ 15B đoạn qua thôn Phúc Sơn thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe ô tải chạy ngược chiều. Cú đối đầu cực mạnh làm cả hai xe cùng lao xuống ruộng, tài xế xe 4 chỗ bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Tại hiện trường, cả hai xe ô tô lật nhào xuống ruộng, xe 4 chỗ biến dạng hoàn toàn, nhiều mảnh vỡ rơi tung tóe giữa đường. Nhận được tin báo, Công an huyện Can Lộc kịp thời có mặt để phân luồng giao thông, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Hoài Nam