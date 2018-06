Lập biên bản vụ Bí thư huyện thăm nữ cán bộ trong nhà nghỉ

Liên quan đến vụ ông Nguyễn Quang Thuân - Bí thư huyện uỷ Krông Ana “thăm hỏi” bà Nguyễn Thị Minh, ủy viên Thường vụ - Trưởng ban tổ chức Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Đắk Lắk trong phòng 403 nhà nghỉ Khúc Vũ, với cách giải thích của ông Thuân là bà Minh bị “trúng gió”, “đau bụng”, chủ nhà nghỉ đã lên tiếng.

Theo chủ nhà nghỉ Khúc Vũ, thời điểm quay clip (ngày 21/6) có một nhóm thanh niên chừng 7 đến 8 người trông rất “bặm trợn” vào khuôn viên nhà nghỉ bật điện thoại quay video clip. Sau đó, nhóm này đập cửa, đòi khách bên trong mở cửa phòng.

Người phụ nữ chui vào cửa thông gió được xác định là bà Minh “Tôi không cho phép, nên đã đuổi nhóm này ra khỏi nhà. Chúng tôi phải bảo vệ khách chứ. Tôi làm 10 năm nay chưa hề có tai tiếng gì, kinh doanh rất đàng hoàng”, chủ nhà nghỉ Khúc Vũ nói.

Cũng theo chủ nhà nghỉ Khúc Vũ, nhóm người kia chỉ đến lớn tiếng chứ không đánh nhau. Tối hôm đó nhóm này còn quay lại nhà nghỉ. “Chúng tôi đã báo cáo vụ việc đến Công an xã Hoà Thắng. Công an xã đã lập biên bản hiện trường", “Tôi nghe con dâu kể lại, thời điểm trước đó có 1 người phụ nữ nói trúng gió, họ thuê phòng thì chúng tôi cho thuê… vì chúng tôi làm kinh doanh mà”, chủ nhà nghỉ cho biết.

Chúng tôi liên hệ với Công an xã Hoà Thắng để xác minh lời chủ nhà nghỉ Khúc Vũ đã nói. Phía Công an xã cho biết: Toàn bộ biên bản liên quan đến vụ ồn ào xảy ra tại nhà nghỉ Khúc Vũ, Công an xã đã chuyển hết cho Công an TP Buôn Ma Thuột.

Như tin Tiền Phong đã đăng, ngày 22/6 trên mạng xã hội facebook đã lan truyền clip dài hơn 4 phút ghi lại cảnh nhiều người tập trung trước phòng 403 khách sạn Khúc Vũ (TP Buôn Ma Thuột) liên tục gọi: “Mở cửa ra, anh Thuân”. “Cô Minh mở cửa”... Lát sau video clip quay hướng lên mái che sau phòng nghỉ. Trên mái che có một phụ nữ ngồi nhìn xuống, bị quay rõ mặt. Sau đó có tiếng cãi cọ lớn tiếng, rồi có người bảo “Ghi lại biển số xe”. Người phụ nữ trong clip mặc váy màu trắng, áo đen chui nhanh chóng vào phòng nhà nghỉ từ cửa thông gió. Cùng lúc này, người đàn ông trong phòng cầm cặp đi ra ngoài và lên ô tô rồi bỏ đi.

Theo nội dung của clip, người đàn ông cắp cặp đi ra là ông Nguyễn Quang Thuân – Bí thư huyện uỷ Krông Ana. Người phụ nữ trèo gần cửa thông gió bà Nguyễn Thị Minh, ủy viên Thường vụ - Trưởng ban tổ chức Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Đắk Lắk.

Sau vụ việc nói trên, ông Thuân đã trả lời một phóng viên là ông bị cài bẫy.

Vũ Long