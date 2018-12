Lắp đặt hệ thống điện miễn phí cho người nghèo Đà Nẵng

Theo đó, điện lực các quận trên địa bàn thành phố sẽ sửa chữa, lắp đặt miễn phí hệ thống điện cho 100 khách hàng là gia đình hộ nghèo, gia đình chính sách. Lắp đặt miễn phí hệ thống đèn chiếu sáng tại 11 tuyến đường ở các thôn, xã, phường chưa có đèn đường hoặc đã xuống cấp không đủ ánh sáng. Bên cạnh đó, sẽ vệ sinh cách điện miễn phí trạm biến áp chuyên dụng bằng công nghệ hotline không gây mất điện, không ảnh hưởng đến sản xuất của doanh nghiệp…

Điện lực Đà Nẵng cũng tổ chức trao thưởng chương trình “Top 50 doanh nghiệp tiết kiệm điện” cho 50 doanh nghiệp đảm bảo tiêu chí tiết kiệm điện năm 2018 so với 2017. Ngoài ra, các hoạt động hỗ trợ, tư vấn khách hàng các giải pháp sử dụng điện an toàn, tiết kiệm - hiệu quả; các biện pháp phòng chống cháy nổ trong gia đình và an toàn điện trong mùa mưa bão… được tiến hành thường xuyên và liên tục

Trong chuỗi hoạt động, điện lực Thanh Khê sẽ tiến hành lắp hệ thống đèn chiếu sáng cho 2 tuyến đường tại K60/35 Mẹ Nhu (tổ 15 Thanh Khê Tây - Thanh Khê) và K508 Tôn Đản (tổ 52 Hòa Phát - Cẩm Lệ). Những tuyến đường còn lại sẽ được PC Thanh Khê tiếp tục khảo sát và sớm triển khai lắp hệ thống đèn. Phối hợp với chính quyền địa phương trực tiếp đi khảo sát các hộ nghèo trên địa bàn quận để sửa chữa, lắp đặt, thay mới đường dây sau công tơ, bảng điện, đèn chiếu sáng cho 25 hộ tại 5 phường trên địa bàn PC Thanh Khê phụ trách. Cùng với đó sẽ là các hoạt động xã hội sẽ được PC Thanh Khê tổ chức như chia sẻ khó khăn với các gia đình bệnh nhân Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng qua chương trình “Nồi cháo tình thương”; trang bị, lắp đặt, sửa chữa hệ thống máy tính và mạng Internet cho Làng Hy vọng Đà Nẵng…

P.V