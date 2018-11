Lắp nghìn camera an ninh để giám sát vi phạm giao thông

Ngày 2/11, cơ quan chức năng cho biết người dân và một số doanh nghiệp ở TP. Đà Lạt đã đóng góp nhiều tỷ đồng để lắp đặt gần 1.000 camera trên đường phố và một số điểm nóng trên địa bàn dân cư nhằm giám sát an ninh trật tự.

Phòng quan sát vận hành hệ thống camera

Toàn bộ số camera an ninh này đều được kết nối, truyền dẫn về phòng quan sát, vận hành đặt tại trụ sở công an các xã, phường. Nhờ vậy, công an đã kịp thời phát hiện và phá nhanh nhiều vụ án gây chấn động tại địa phương.

Phá nhanh vụ án nhờ camera an ninh

Thời gian gần đây, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Đà Lạt còn phối hợp với công an các phường, xã khai thác hình ảnh, dữ liệu từ hệ thống camera này để giám sát việc tham gia giao thông của người dân địa phương và du khách, nhất là người điều khiển xe ôtô.

Những dữ liệu, hình ảnh ghi lại các hành vi vi phạm của người tham gia giao thông như lạng lách, lấn làn, đi vào đường một chiều, phóng nhanh vượt ẩu, đậu xe trái nơi quy định… sẽ được cán bộ của phòng vận hành quan sát hệ thống camera thông báo qua bộ đàm cho Tổ CSGT chốt chặn trên các tuyến đường để kịp thời kiểm tra, xử lý.

Kiểm tra xử lý tài xế xe tải vi phạm luật giao thông

Theo thiếu tá Nguyễn Văn Hùng, Đội trưởng Đội CSGT Công an TP. Đà Lạt, mỗi tháng đơn vị này xử lý hàng chục trường hợp vi phạm giao thông qua hệ thống camera nói trên. Qua đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông của người dân địa phương và du khách.

Thời gian tới, Công an TP. Đà Lạt sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tiến hành phạt “nguội” các trường hợp vi phạm để kéo giảm tối đa các vụ tai nạn, đồng thời tiếp tục nâng cao ý thức người tham gia giao thông.

Kim Anh