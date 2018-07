Lật xe, hàng chục phách gỗ lậu đổ ra đường

Ngày 13/7, ông Trần Ðức Thắng -Phó giám đốc Công ty lâm nghiệp Ðắk Wil, huyện Cư Jút (Ðắk Nông) xác nhận: Ðơn vị đã tạm đình chỉ công tác với toàn bộ cán bộ, nhân viên tại trạm quản lý và bảo vệ rừng (QLBVR) số 1 (đóng tại xã Ðắk Wil, huyện Cư Jút) là Bùi Ðăng Hiệp (trạm trưởng) và các ông Nguyễn Hữu Phước, Nguyễn Thanh Tình, Hoàng Hữu Phong.

Theo ông Thắng, lý do khiến 4 người nói trên bị tạm đình chỉ công tác để viết bản tường trình, phục vụ công tác xác minh, làm rõ về vụ lật xe chở gỗ cách trạm khoảng 200m khiến 2 người tử vong. Hiện đơn vị đang phối hợp với các ngành chức năng tìm kiếm dấu vết phá rừng nhưng chưa có manh mối. Do đó, chưa xác định được đường đi cụ thể của xe chở gỗ gặp nạn.

Vụ tai nạn xảy ra trên tuyến đường quốc phòng, trên tuyến đường này thuộc lâm phần Công ty lâm nghiệp Ðắk Wil quản lý và có tới 3 trạm và chốt QLBVR. Trong đó, trạm QLBVR số 1 có barie, có chức năng kiểm tra người và phương tiện ra vào.

Trước đó, vào rạng sáng 7/7, trên tuyến đường đi qua tiểu khu 833 (đoạn qua Trạm QLBVR số 1 - Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ðắk Wil) xảy ra vụ lật xe chở gỗ lậu khiến anh Lê Quang Vinh (SN 1983) và Nguyễn Tất Thành (1986, cùng trú thôn 9, xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút) tử vong tại chỗ.

Lực lượng chức năng đã có mặt ở hiện trường và chứng kiến ô tô hiệu Toyota chở gỗ, mang biển số: 47A-058.49 bẹp dúm, biến dạng hoàn toàn. Theo nhận định ban đầu, trước khi gặp tai nạn, nhiều khả năng xe đã xuống dốc với tốc độ cao, tải trọng nặng, đường trơn nên bị lật.

Trước đó, Phan Hữu Phượng (tức phượng “râu” SN 1968, trú tại thị trấn Ea T’Linh, huyện Cư Jút) đã sử dụng xe tải trọng lớn chở gỗ lậu đi qua tuyến đường do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ðắk Wil quản lí. Ngày 3/5/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ðắk Nông đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 5 bị can, trong đó có Phan Hữu Phượng.

Vũ Long