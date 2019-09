Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm nay được miễn vé

Quảng cáo

Theo đó, Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn (Hải Phòng) năm nay sẽ không bán vé, tuy nhiên, do Lễ hội tổ chức vào cuối tuần nên số lượng người tham dự được dự báo sẽ đông hơn so với mọi năm nên để đảm bảo an toàn trên sân, ban tổ chức lễ hội sẽ đóng cổng khi trong sân vận động đạt sức chứa.

Người dân được miễn vé khi xem chọi trâu Đồ Sơn.

Bên cạnh đó, để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho chủ trâu và khách du lịch tham gia lễ hội, ban tổ chức và các phường sẽ tiếp tục kiểm tra, rà soát biểu hiện của các trâu tham gia và sẽ loại bỏ nếu có dấu hiệu bất thường.

Được biết, Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2019 sẽ khai mạc vào 8h ngày 7/9 (tức 9/8 Âm lịch) tại Sân vận động trung tâm quận Đồ Sơn (Hải Phòng).

Lễ hội năm nay sẽ bao gồm 15 trận dấu đến từ 7 phường trong quận. Qua đánh giá, 16 ông trâu tham gia lễ hội đều có thể hình khá đẹp, đồng đều.

Cũng như mọi năm, ban tổ chức Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn đã xác định được 8 cặp đấu bước vào kháp đấu loại trực tiếp qua hình thức bốc thăm. Sau các vòng loại, hai ông trâu xuất sắc sẽ bước vào kháp đấu chung kết.

Hoàng Dương