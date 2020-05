Liên tiếp không khí lạnh yếu gây mưa dông từ đêm nay

Quảng cáo

Thoát viêm đại tràng co thắt sau 7 năm khổ sở

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, chiều nay (11/5), bộ phận không khí lạnh đã báo ở phía Bắc tiếp tục nén rãnh áp thấp dịch chuyển xuống phía Nam.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén nên từ đêm nay đến ngày 13/5, ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa dông diện rộng, riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến từ 50-100mm/24 giờ, có nơi trên 120mm/24 giờ).

Mưa sau đố mở rộng ra Bắc Trung Bộ. Cụ thể, từ đêm nay đến chiều tối mai (12/5) ở các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa dông diện rộng, cục bộ có mưa vừa, mưa to (lượng mưa từ 50-80mm/24h, có nơi trên 80mm/24h). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thủ độ Hà Nội đêm và sáng mai (12/5) có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng chịu ảnh hưởng khoảng 3 đợt không khí lạnh cường độ trung bình yếu từ nay đến đầu tháng 6. Đây cũng là các đợt không khí lạnh cuối cùng của mùa đông xuân 2019-2020.

Các đợt không khí này không gây rét mà nén rãnh áp thấp và gây ra những đợt mưa rào và dông cho các tỉnh miền Bắc, đề phòng nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như tố, lốc xoáy, mưa đá và gió giật mạnh.

Sau đợt không khí lạnh yếu tràn xuống đêm nay, dự báo ngày 16-17/5, Bắc Bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh nén rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ gây mưa rào và dông diện rộng, sau đó mở rộng xuống khu vực Bắc Trung Bộ.

Ngoài ra, tại Nam Bộ và Tây Nguyên, khoảng ngày 15-17/5, gió tây nam bắt đầu hoạt động, tác động gây mưa rào và dông ở khu vực này. Vào tuần cuối tháng 5, gió tây nam có biểu hiện tăng hơn về cường độ, mùa mưa có khả năng bắt đầu vào thời kỳ tuần cuối tháng 5.

Nguyễn Hoài