Lính cứu hỏa trao trả 40 triệu đồng cùng nhẫn vàng cho gia đình bị cháy nhà ngày thần Tài

Theo đó, khoảng 5h ngày 21/2, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an quận Gò Vấp nhận được tin báo cháy tại nhà dân trên Nguyễn Văn Nghi, phường 5, quận Gò Vấp, nên đã điều 3 xe PCCCC cùng 18 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Đám cháy được khống chế sau đó ít phút. Lực lượng chức năng bảo vệ được phần lớn ngôi nhà và khu vực xung quanh, không cho cháy lan sang các hộ dân lân cận. Tuy không có thiệt hại về người nhưng một số tài sản bên trong bị hư hỏng.

Tiền và vàng được CS PCCC bảo vệ trong đám cháy nhà.

Trong quá trình chữa cháy, lính cứu hỏa đã bảo vệ và trao trả số tiền 40 triệu đồng, 2 nhẫn vàng cùng một số giấy tờ tuỳ thân cho gia đình bị nạn.

Theo Công an, căn nhà trên do vợ chồng ông H.P.L (1962) và vợ là H.T.T (SN 1961) thuê ở cùng 2 người con. Bà T. cho biết, đây là tài sản mà gia đình tích góp lâu nay. "Gia đình rất biết ơn lực lượng chữa cháy Công an quận Gò Vấp đã kịp thời đến nơi cứu chữa hiệu quả và bảo vệ, trao trả tài sản cho người dân", bà T. nói.

Ngô Bình