Linh thiêng nến tri ân và hoa đăng tại Thành Cổ Quảng Trị

Tối nay (26/7), nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh xương máu cho độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của Nhân dân, Ban Thanh niên Quân đội chủ trì, phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4, Tỉnh đoàn Quảng Trị tổ chức Lễ thắp nến, thả hoa đăng tri ân các anh hùng liệt sĩ và chương trình nghệ thuật “Tiếp bước quân hành - Khát vọng non sông”.Tham dự chương trình có Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa; lãnh đạo các ban, bộ, ngành T.Ư và tỉnh Quảng Trị; hàng nghìn cán bộ, ĐVTN các đơn vị trong và ngoài Quân đội cùng người dân địa phương.

Thay mặt Ban tổ chức chương trình phát biểu tại lễ tri ân, thượng tá Trần Viết Năng, Trưởng ban Thanh niên Quân đội xúc động chia sẻ: Thế hệ trẻ hôm nay không thể quên và không bao giờ được phép lãng quên và luôn luôn thể hiện lòng biết ơn vô hạn với những người con bất tử của một thời làm nên một “Thành Cổ hoa lửa”. Trong cuộc chiến đấu 81 ngày đêm khốc liệt ấy, hàng ngàn chiến sĩ giải phóng quân trên khắp cả nước và đồng bào Quảng Trị đã chiến đấu anh dũng, hi sinh vĩnh viễn, nằm lại trên mảnh đất này. Máu của các anh đã hòa vào lòng đất cho non sông đất nước có ngày độc lập, nhân dân được tự do, hạnh phúc.