Lời cám ơn

Nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2018), báo Tiền Phong đã nhận được lẵng hoa chúc mừng của các đồng chí: Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Trần Thanh Mẫn - Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; Nguyễn Văn Nên - Bí thư T.Ư Đảng, Chánh Văn Phòng T.Ư Đảng; Bùi Văn Cường - Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng Liên Đoàn Lao động Việt Nam; Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư thứ Nhất T.Ư Đoàn TNCS HCM; Vương Duy Biên - Thứ trưởng Bộ VHTT&DL; Các bộ, ban, ngành: Ủy ban Kiểm tra T.Ư; Bộ Y tế; Bộ Xây Dựng; Bộ Giao thông Vận tải; Bộ Khoa học & Công nghệ; Bộ Công Thương; Bộ Giáo dục & Đào tạo; Bộ Tư lệnh Quân chủng PKKQ; Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Ban Thanh niên quân đội; Cục An ninh Văn hóa Thông tin truyền thông (A87 - Bộ Công an); Cục An ninh mạng (A68 - Bộ Công an); Công an thành phố Hà Nội…; nhiều cơ quan, đơn vị, nhà trường, tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp; nhiều đối tác, bạn đọc…

Báo Tiền Phong trân trọng cảm ơn sự quan tâm và tình cảm tốt đẹp mà lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành, các đơn vị, doanh nghiệp, đối tác và bạn đọc dành cho báo. Báo cũng sẽ tiếp tục nỗ lực đổi mới, cải tiến, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu thông tin của bạn đọc để xứng đáng với sự quan tâm và tin yêu đó.

