Lộn xộn xe đưa đón trẻ: Chưa rõ trách nhiệm cơ quan quản lý

Đưa đón học sinh mỗi trường một kiểu



Ngày 6/8, dư luận hết sức bàng hoàng, phẫn nộ khi bé L.H.L (6 tuổi) bị bỏ quên trên xe đưa đón của Trường Gateway Hà Nội dẫn đến tử vong. Sau sự việc, mới lộ ra quy trình đưa đón của ngôi trường có mác quốc tế với mức học phí hàng trăm triệu đồng/năm nhưng người phụ trách đưa đón không có hợp đồng, không được tập huấn quy trình.

Trả lời báo chí khi đó, ông Nguyễn Ngọc Anh, Trưởng phòng GD&ĐT quận Cầu Giấy, cho biết, trên địa bàn có 11 trường có dịch vụ xe đưa đón học sinh. Dịch vụ này được nhiều phụ huynh đăng ký. Tuy nhiên, ông Ngọc Anh thừa nhận, chưa có quy chuẩn nào về loại xe, các trường tự đặt ra quy trình.

Vụ việc học sinh tử vong do quy trình lỏng lẻo, sự bất cẩn của những người liên quan chưa lắng xuống thì ngày 13/9, tài xế của cơ sở mầm non Đồ Rê Mí (Bắc Ninh) lại để quên trẻ suốt 9 giờ đồng hồ. Ông Đỗ Qúy Tỵ, người lái xe cũng là chồng của chủ cơ sở mầm non, chia sẻ, sau vụ việc ở Trường Gateway ông cũng sợ hãi nên thường kiểm tra xe, cả gầm ghế nhưng hôm đó sơ suất lại có việc vội nên đã để quên trẻ.

Không riêng Hà Nội, nhiều trường học ở các địa phương khác cũng tổ chức dịch vụ xe đưa đón học sinh. Tuy nhiên, hiện nay mỗi trường tự đặt ra quy định, quy trình riêng, không có sự thống nhất cũng như không rõ về trách nhiệm.

Mới đây, Trường Quốc tế Singapore Đà Nẵng đề nghị phụ huynh ký bản cam kết thoái thác trách nhiệm nếu xảy ra sự cố liên quan xe đưa đón đối với học sinh. Nội dung bản cam kết ghi: “Bằng việc ký xác nhận này, tôi (phụ huynh) xác nhận miễn trừ trách nhiệm đối với đội ngũ quản lý và nhân viên xe buýt Trường Quốc tế Singapore Đà Nẵng trong mọi trường hợp rủi ro có thể xảy ra”. Bản cam kết gây bức xúc cho phụ huynh.

Lãnh đạo chờ báo cáo

Sau sự việc đau lòng với bé L.H.L ở trường Gettway, trong công điện về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông dịp khai giảng năm học mới, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo, yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải kiểm soát chặt chẽ điều kiện phương tiện, người lái và an toàn giao thông đối với hoạt động vận chuyển học sinh bằng xe buýt, tuyệt đối không để xảy ra trường hợp đáng tiếc như thời gian qua. Bộ GD&ĐT cũng có văn bản chỉ đạo các địa phương rà soát, siết quy trình đưa đón. Tuy nhiên, việc thực hiện lại không như Thủ tướng chỉ đạo.

Ông Nguyễn Hữu Vững, Chủ tịch UBND xã Hoàn Sơn, cho biết, trước khai giảng, trong cuộc họp với các hiệu trưởng, ông đã yêu cầu các trường có xe đưa đón rà soát lại quy trình, báo cáo UBND xã. Tuy nhiên, đến thời điểm xảy ra vụ việc, cơ sở này vẫn chưa báo cáo lại. Trong khi đó, cơ sở mầm non Đồ Rê Mí có xe đưa đón học sinh, thuộc quản lý của UBND xã, vị trí cách xã khoảng 4km. Cơ sở này còn treo biển “Mầm non cao cấp Đồ Rê Mí” là sai so với đăng ký. Chỉ khi báo chí phản ánh, lãnh đạo xã Hoàn Sơn mới yêu cầu cơ sở tháo biển vì không có chữ “cao cấp”, “thấp cấp” nào như lời một lãnh đạo giáo dục ở đây khẳng định.

Ông Phạm Đăng Thuyên, Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Tiên Du cho biết, trên địa bàn có 21 trường công lập, 25 cơ sở giáo dục tư thục, trong đó có khoảng 5-7 trường có tổ chức xe đưa đón học sinh. Vì các trường ở nông thôn nên dịch vụ xe đưa đón mới xuất hiện 1-2 năm nay. Cơ sở Đồ Rê Mí có xe đưa đón là do tự phát.

Ông Thuyên cho biết, đơn vị đã yêu cầu hiệu trưởng các trường làm tốt công tác ký hợp đồng, kiểm tra niên hạn phương tiện, phối hợp cơ quan chức năng quán triệt lái xe. “Sau vụ Gateway, đơn vị có văn bản yêu cầu các trường phải điểm danh học sinh, thông báo phụ huynh để biết lý do vì sao học sinh vắng mặt nhưng vẫn xảy ra chuyện. Là người làm quản lý, chúng tôi lo lắng lắm”, ông Thuyên nói.

Từ khi xảy ra việc bỏ quên trẻ 3 tuổi trên xe đến nay, lãnh đạo Sở GD&DT Bắc Ninh chưa lên tiếng về trách nhiệm quản lý.

