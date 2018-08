Lũ bất thường đe dọa ÐBSCL

Theo ghi nhận của PV, tại cồn nổi trên địa bàn huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp) nước đã lên cao, gây ngập nhiều hecta hoa màu như: bắp, đậu, củ sắn. Bà Lê Thị Muội (42 tuổi) ngụ ấp 1, xã Thường Phước 2 cho biết: Lũ năm nay về sớm. Mọi năm, khi lũ về là toàn bộ hoa màu của người dân đã thu hoạch xong. Nhưng năm nay nước lên sớm nên bà con ở đây bất ngờ và không kịp trở tay làm nhiều diện tích hoa màu bị thiệt hại nặng.

Cũng ở đầu nguồn, thời điểm này lũ đã nhấn chìm hàng trăm ha lúa đang chín của bà con ở huyện An Phú (An Giang). Theo Phòng NN&PTNT huyện An Phú, có trên 400 ha lúa ngoài đê bao bị chìm trong nước nên địa phương đã phối hợp với bộ đội hỗ trợ dân thu hoạch, tránh mất trắng.

Lão nông Trần Minh Phú ở xã Phú Hội có 1,9 ha bị chìm trong nước. “Lúa mới chín, tôi định ít hôm nữa mới thu hoạch nhưng bất ngờ nước lên nhanh làm ngập sâu, chỉ kịp gặt được 0,3 ha”, ông Phú buồn bã nói. Phó Chủ tịch UBND xã Phú Hội Nguyễn Huy Tuấn cho biết, chính quyền cùng người dân thu hoạch mới được gần 270 ha trong tổng số 300 ha ngoài đê bao. Trong khi đó, bên xã Nhơn Hội ( An Phú) cũng có trên 150 ha lúa hè thu bị ngập trong lũ, địa phương đã huy động hàng chục chiến sĩ bộ đội giúp dân thu hoạch.

Ông Tăng Việt Hùng - Chủ tịch UBND xã Nhơn Hội (huyện An Phú, tỉnh An Giang) cho biết, do là xã đầu nguồn nên chịu ảnh hưởng khá nhiều khi lũ về. Tổng diện tích hoa màu ngập nước do nước lũ, không thu hoạch được, bị mất trắng hoàn toàn là 31,5ha. Trong đó, thiệt hại 50% là 15ha; Thiệt hại 100% là 16,5ha.

Ngành nông nghiệp huyện An Phú (An Giang) cho biết, năm nay lũ về sớm hơn mọi năm khoảng 10 ngày, dự báo lũ sẽ lớn hơn năm 2017. Dù được ngành chức năng khuyến cáo không nên xuống giống ở những vùng đê bao không an toàn, tránh thiệt hại khi lũ về sớm. Thế nhưng trên địa bàn huyện An Phú (thuộc 2 xã Nhơn Hội và Phú Hội) bà con vẫn xuống giống tự phát trên 454ha lúa.

Vừa qua, do lũ về bất ngờ nên người dân đã tranh thủ thu hoạch được 391ha. Số diện tích lúa còn lại, Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện An Phú đã họp khẩn chỉ đạo các lực lượng quân sự, công an hỗ trợ giúp người dân thu hoạch lúa được 22,5ha, mất trắng gần 40ha.

