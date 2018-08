Lũ về sớm, hàng chục héc ta hoa màu chìm trong nước ở Đồng Tháp

Hoa màu chết "tức tưởi"

Ông Phạm Văn Tư ở ấp An Quới, xã Mỹ An Hưng B (Lấp Vò, Đồng Tháp) đứng trên bờ mẫu nhìn hơn 0,4 ha bắp (ngô) chuẩn bị thu hoạch chết chìm trong nước mà lòng nghẹn đắng. “Bắp đang trong giai đoạn no hạt, còn chưa đầy 10 ngày nữa là thu hoạch, tuy nhiên nước lên nhanh tràn vô trở tay không kịp, chết tức tưởi”, Ông Tư nói.