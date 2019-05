Lựa chọn tối ưu của học sinh Thủ đô

Nhiều trường có 100% học sinh tham gia “Sữa học đường”

Ngay sau khi chọn được đơn vị cung cấp sữa học đường đủ uy tín và giá trị pháp lý, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý đã chỉ đạo cần triển khai ngay từ ngày 1/1/2019 để trẻ em Hà Nội sớm được hưởng ý nghĩa nhân văn của chương trình này.

Chỉ sau 3 tháng triển khai, toàn thành phố đã có gần 90% với gần 1 triệu trẻ em trong độ tuổi tham gia Chương trình sữa học đường, trong đó tỉ lệ này ở nhiều cơ sở giáo dục lên tới 100%.

Bà Vương Hương Giang, Trưởng phòng GD&ĐT, quận Hoàn Kiếm cho biết: Phụ huynh học sinh đã được tuyên truyền và hiểu đầy đủ về cơ sở pháp lý, cơ sở khoa học, ý nghĩa nhân văn và lợi ích của Chương trình sữa học đường, tự nguyện cho con tham gia, giúp nâng cao chất lượng dinh dưỡng cho học sinh lứa tuổi mẫu giáo, tiểu học. Nhờ vậy, đến nay, quận Hoàn Kiếm có tới 98% học sinh mẫu giáo, tiểu học tham gia chương trình.

“Bên cạnh đó, phòng GD&ĐT cũng luôn yêu cầu các trường học trên địa bàn công khai và mời phụ huynh học sinh tham gia vào quá trình kiểm soát thực phẩm nói chung và sữa học đường nói riêng để tạo sự tin tưởng tuyệt đối khi gửi con tại các trường học”, bà Giang nói.

Ở quận Cầu Giấy, Trường mầm non Hoa Hồng có kế hoạch rất cụ thể, bài bản và chặt chẽ trong công tác giao, nhận sữa trước và sau khi cho trẻ uống sữa. Ban giám hiệu nhà trường thông tin: Ngay từ những ngày cuối tháng 12/2018, trường đã bố trí khu nhà kho chứa sữa đảm bảo theo đúng yêu cầu về quy cách bảo quản, phân công nhân viên có sổ theo dõi việc giao nhận sữa trên bếp cũng như kiểm đếm lại vỏ hộp sau khi trẻ uống sữa xong. Hàng ngày, các lớp có sổ theo dõi riêng. Theo dõi, quản lý, giám sát việc thực hiện còn có nhân viên bếp, nhân viên y tế, ban giám hiệu và một thành phần không thể thiếu là ban đại diện cha mẹ học sinh.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, một số thông tin cho rằng, nhà cung cấp bổ sung vi chất trong sữa chương trình “Sữa học đường” tại Hà Nội là không tốt cho sức khỏe khiến nhiều phụ huynh lo lắng. Một số phụ huynh đặt câu hỏi với cô giáo chủ nhiệm, ban giám hiệu nhà trường về việc này. Đồng thời có ý định dừng chương trình “Sữa học đường” để đảm bảo sức khỏe và sự phát triển cho con em mình.



Bổ sung vi chất là phù hợp

Thạc sĩ, bác sĩ Trần Khánh Vân, Phó Trưởng Khoa Vi chất dinh dưỡng, Viện Dinh dưỡng Quốc gia khẳng định: Việc tăng cường các vi chất dinh dưỡng đã được áp dụng trên thế giới từ rất lâu. Việc bổ sung các vi chất vào sữa học đường đang áp dụng ở Hà Nội và một số tỉnh thành khác với hàm lượng đã được khuyến nghị của Tổ chức Y tế thế giới đối với trẻ từ 6 tháng đến 12 tuổi. “Dựa trên công thức này chúng tôi đã xây dựng các công thức để tăng cường vi chất dinh dưỡng kết hợp với sản phẩm để đáp ứng nhu cầu phát triển của trẻ. Ưu việt của chương trình Sữa học đường là có độ bao phủ cao, giá thành được hỗ trợ rất nhiều lại có sự chung tay, hỗ trợ, giám sát của nhiều lực lượng…”, bác sỹ Vân, nói.

Theo báo cáo của Viện Dinh dưỡng Quốc gia, Viện căn cứ vào nghiên cứu khoa học cấp viện về hiệu quả bổ sung với sản phẩm có tên gọi sữa tươi tiệt trùng có bổ sung vi chất dinh dưỡng cho thấy, việc bổ sung các vi chất có trong sản phẩm nêu trên là tốt ở tất cả các chỉ số so với nhóm chứng.

Trong buổi họp báo thông tin về chương trình “Sữa học đường” mới đây, Phó Chánh Thanh tra Bộ Y tế Nguyễn Văn Nhiên thông tin: Căn cứ Quyết định 1340 ngày 8/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình “Sữa học đường” nhằm cải thiện dinh dưỡng, góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo, tiểu học đến năm 2020 có nêu, việc cung cấp phải đáp ứng được sắt, canxi, vitamin D của trẻ em trên 30% vào năm 2020.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Phạm Xuân Tiến cho biết thêm, việc triển khai chương trình “Sữa học đường” này thực hiện chủ trương của Chính phủ về cải thiện tầm vóc cho trẻ em mẫu giáo, tiểu học. Theo đó, Sở GD&ĐT Hà Nội đã xây dựng đề án và được TP phê duyệt. Sau quá trình tổ chức và chuẩn bị thầu đúng quy định pháp luật đã lựa chọn Vinamilk là đơn vị cung cấp. Đến nay, tỷ lệ học sinh uống sữa theo chương trình đạt gần 90% và được học sinh, phụ huynh đều ủng hộ.

Theo nội dung trong công văn 1583 của Vinamilk gửi Sở GD-ĐT Hà Nội ngày 11/4 vừa qua, ngoài các vi chất bắt buộc theo quy định của Thủ tướng Chính phủ về sữa học đường (sắt, canxi, vitamin D), sản phẩm sữa học đường của Vinamilk bổ sung thêm 10 Vitamin (Vitamin PP, Vitamin C, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin K1, Vitamin B6, Vitamin B5, Acid Folic) và 4 khoáng chất (iod, kẽm, đồng, selen) là hoàn toàn phù hợp với khuyến nghị của Bộ Y tế và Viện Dinh dưỡng Quốc gia. “14 vitamin và khoáng chất bổ sung thêm đã trải qua quá trình nghiên cứu lâm sàng, có bằng chứng khoa học của Viện Dinh dưỡng Quốc gia, được xác nhận hiệu quả trong nghiên cứu cải thiện tình trạng dinh dưỡng và thiếu vi chất dinh dưỡng của trẻ em lứa tuổi học đường” Công văn 1583 của Công ty Vinamilk, nêu rõ.

So sánh giá trị trung bình các chỉ tiêu trên nhãn sản phẩm sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100% sữa tươi - Học đường với mức khuyến nghị dinh dưỡng dành cho người Việt Nam là hoàn toàn phù hợp. Ví dụ, chỉ tiêu kẽm trong giá trị trung bình trên nhãn sản phẩm 100ml là 1,2mg thì giá trị trung bình theo khuyến nghị của Viện Dinh dưỡng Quốc gia trong 100ml cũng là 1,2mg. Chỉ tiêu này trong dự thảo Sữa học đường với 100ml là 1,1 - 1,6mg. Mức chỉ tiêu này trong một hộp sữa 180ml đáp ứng 52,7% nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị cho người Việt Nam ở độ tuổi từ 1 - 3 tuổi, đáp ứng 42,4% cho độ tuổi từ 4 - 6 tuổi, 38,6% cho độ tuổi từ 7 - 9 và 22,3% cho độ tuổi từ 10 - 12 tuổi. Tương tự, các chỉ tiêu các về khoáng chất và vitamin được Vinamilk bổ sung trong sữa học đường đều nằm trong mức yêu cầu của dự thảo sữa học đường và phù hợp với giá trị trung bình theo khuyến nghị của Viện Dinh dưỡng Quốc gia trong 100ml sữa.

Việc bổ sung các vi chất khác vào sữa học đường là do doanh nghiệp thực hiện, dựa trên những nghiên cứu khoa học và khuyến nghị của Viện Dinh dưỡng Quốc gia. Tuy nhiên, không được vượt quá so với nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị dành cho người Việt Nam ở từng độ tuổi khác nhau. Cụ thể, với sản phẩm đang được dùng trong chương trình “Sữa học đường” tại Hà Nội là sữa Vinamilk, căn cứ báo cáo công ty, hồ sợ tự công bố sản phẩm cho thấy, sản phẩm sữa tươi tiệt trùng Vinamilk có hàm lượng sữa tươi đạt 99,7% đối với loại không đường và 96% loại có đường. Như vây, hàm lượng sữa tươi trong sản phẩm trên đạt gần 100% và không có thành phần sữa bột.

Việc bổ sung các vi chất dinh dưỡng chắc chắn sẽ làm tăng giá thành sản phẩm, tuy nhiên, Vinamilk xác định không làm thương mại và không tìm kiếm lợi nhuận từ Chương trình Sữa học đường. Vinamilk thực hiện chương trình Sữa học đường tại Hà Nội nói riêng và các tỉnh, thành khác nói chung nhằm góp phần thực hiện mục tiêu phát triển thể chất cho các em học sinh theo Quyết định 641 và Quyết định 1340 của Thủ tướng Chính phủ. Mục tiêu này cũng chính là sứ mệnh của Vinamilk đối với cộng đồng và xã hội.



Hiểu Minh