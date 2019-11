Lửa thiêu rụi 3 tàu cá gây thiệt hại gần 12 tỷ đồng

Tàu cá bị thiêu rụi

Theo đó, vào đầu giờ chiều ngày 27/11, 03 tàu cá mang số hiệu: BT 92038TS của ông Khấu Văn Nghĩa, sinh năm 1969 ngụ xã An Thủy và hai tàu: BT 93339TS, BT 93499TS của ông Tô Hoàng Lam, sinh năm 1967, ngụ xã Tân Thủy, cùng huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre đang neo đậu sửa chữa gần cửa rạch Bà Bèo, xã An Hòa Tây thì lửa phát cháy. Lúc này, sợ ngọn lửa cháy lan qua các tàu còn lại nên chủ phương tiện cắt dây neo thả trôi ra sông.

Nhận tin báo, lực lượng Hải đội Biên phòng 2, cùng lực lượng chữa cháy Công an huyện Ba Tri đến hiện trường dập lửa. Mặc dù thời tiết bất lợi, sóng to, gió lớn, tuy nhiên sau gần 2 giờ phun nước chữa cháy trên sông, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn. Sau đó, lực lượng Hải đội Biên phòng 2 lai dắt các phương tiện vào bờ. Tổng thiệt hại ước tính ban đầu của 03 phương tiện gần 12 tỷ đồng. Theo nhận định của chủ phương tiện, nguyên nhân do cháy có thể do chập điện.