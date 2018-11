Luật An ninh mạng: Không hạn chế quyền tự do bày tỏ quan điểm

Trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 14, đoàn ĐBQH TP Hà Nội cho biết, cử tri nhiều quận, huyện, thị xã phản ánh tình trạng chưa hiểu đầy đủ về thực hiện quyền dân chủ khi Luật An ninh mạng có hiệu lực. Đồng thời kiến nghị Chính phủ, bộ, ngành có liên quan tuyên truyền hướng dẫn cho người dân về quyền ngôn luận, truy cập internet…được đảm bảo khi luật này có hiệu lực thi hành.

Bên cạnh đó cử tri cũng đề nghị xây dựng đội ngũ cán bộ chất lượng để nghiên cứu chuyên sâu về công tác an ninh mạng và trong lĩnh vực công nghệ thông tin để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh hành vi vi phạm; đề nghị tăng cường giám sát việc thi hành luật để kịp thời phát hiện và kiến nghị những vấn đề nóng, nổi cộm như: xử lý nghiêm những trường hợp lợi dụng không gian mạng để thực hiện các hoạt động tuyên truyền, kích động, biểu tình, gây rối an ninh, chống phá Nhà nước ta của các tổ chức phản động trong và ngoài nước, gây hoang mang trong dân chúng và bất ổn xã hội.

Về việc này, Bộ Công an cho biết, Luật An ninh mạng đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 5, gồm 7 chương, 43 điều với nội dung cơ bản quy định về chính sách của Nhà nước về an ninh mạng, nguyên tắc, biện pháp bảo vệ an ninh mạng, bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia, phòng ngừa, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng, triển khai hoạt động bảo vệ an ninh mạng.

Đây là dự án luật quan trọng, phức tạp, liên quan trực tiếp đến công cuộc bảo vệ tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, bảo vệ chủ quyền đất nước; liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của nhiều bộ ngành, nhận được sự quan tâm rất lớn của nhân dân, các tổ chức, doanh nghiệp cả trong và ngoài nước.

Theo Bộ Công an, Luật An ninh mạng được xây dựng và ban hành nhằm ứng phó với những tác động tiêu cực từ sự phát triển như vũ báo của công nghệ thông tin; khắc phục những tồn tại, hạn chế cơ bản trong công tác bảo vệ an ninh mạng; thể chế hóa đầy đủ, kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng về an ninh mạng; tạo cơ sở pháp lý vững chắc để phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các hành vi sử dụng không gian mạng xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bộ Công an khẳng định, Luật An ninh mạng không hạn chế quyền của công dân tự do bày tỏ quan điểm, chính kiến của mình trên không gian mạng; chỉ xử lý các thông tin vi phạm pháp luật đã được quy định cụ thể trong Bộ Luật hình sự và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

“Hiện nay có nhiều thông tin trên không gian mạng cho rằng, Luật An ninh mạng yêu cầu doanh nghiệp phải cung cấp toàn bộ thông tin người dùng như thông tin cá nhân, thông tin riêng tư cho cơ quan chức năng là không chính xác.

Luật An ninh mạng quy định chỉ trong trường hợp phục vụ điều tra, xử lý hành vi vi phạm pháp luật về an ninh mạng, lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng mới được quyền yêu cầu cung cấp thông tin người dùng.

Các quy định trong Bộ Luật tố tụng hình sự và các văn bản có liên quan đã quy định rõ về việc quản lý, sử dụng thông tin được cung cấp để phục vụ điều tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, tránh để lạm quyền”, Bộ Công an nhấn mạnh.

Như vậy, với phạm vi điều chỉnh của Luật An ninh mạng, các tổ chức, cá nhân được hoạt động trên môi trường không gian mạng quốc gia sẽ được bảo đảm an toàn, lành mạnh hơn trước; đồng thời hạn chế tối đa các yếu tố, nguy cơ xâm hại tới quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; đảm bảo môi trường kinh doanh bình đẳng giữa các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài về sự quản lý, tương thích các quy định pháp luật và trách nhiệm, nghĩa vụ phải thực hiện.

Tiếp thu kiến nghị của cử tri, Bộ Công an cho biết, sẽ tham mưu cho Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật An ninh mạng, trong đó có nội dung quan trọng là công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của luật để người dân hiểu và tự giác chấp hành; chủ động triển khai các biện pháp phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng…

