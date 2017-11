Luật hóa cá cược bóng đá để dễ quản lý, tránh thất thu

Chiều 15/11, thảo luận về Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao, ĐB Nguyễn Anh Trí (Hà Nội), cá cược thể thao là vấn đề nhạy cảm, còn nhiều ý kiến bất đồng, khó nói. Tuy nhiên, đây là một hiện tượng phổ biến ở các nước như bóng đá, đua ngựa, đua chó, thậm chí họ đã quản lý khá tốt.

“Không nói ra nhưng ai cũng biết ở Việt Nam dù không được cho phép nhưng ở nhiều nơi còn xảy ra hiện tượng cá cược thể thao. Thực tế đó thúc đẩy tôi là một người phản đối chuyện cờ bạc, cá cược vẫn thấy rằng Quốc hội phải suy nghĩ vấn đề này thật nghiêm túc”, ông Trí nói.

ĐBQH Nguyễn Anh Trí tha thiết đề nghị luật hóa cá cược thể thao dù đây là vấn đề nhạy cảm (ảnh Như Ý)

Theo ông Trí, cá cược thể thao có lẽ là một niềm vui, dĩ nhiên thú vui này dễ bị xấu đi nếu mang tính cờ bạc ăn thua và ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự an toàn xã hội. Do vậy nó rất cần phải được quản lý thay vì cấm đoán.

“Chúng ta không cổ xúy cờ bạc nhưng cần phải ủng hộ việc quản lý một thú vui phổ biến của người đời để nó đừng bị xấu đi, đừng bị biến tướng, bị bỏ rơi không quản lý”, ông Trí nói.

Khẳng định, nếu không luật hóa lần này thì không biết bao lâu mới sửa luật tiếp, do đó vị đại biểu này cho rằng đây là một cơ hội để đổi mới để đưa vấn đề đặt cược thể thao vào luật.

“Thật dễ cho chúng ta nếu gặp phải vấn đề khó thì bỏ qua. Chúng ta cấm đặt cược thể thao trong luật nhưng bên ngoài thì vẫn lén lút diễn ra, thậm chí bùng nổ. Xin đừng đợi thêm một lần, thêm hàng thập kỷ nữa mới luật hóa vấn đề trên”, ông Trí tha thiết đề nghị.

Ông Trí khẳng định, nếu được luật hóa và quy định chặt chẽ thì sẽ hạn chế được mặt trái, tăng nguồn thu thuế. “Tôi nghĩ Quốc hội cũng cần là một quốc hội kiến tạo về xây dựng luật”, ông Trí bày tỏ quan điểm.

Văn Kiên