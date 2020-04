Lý giải sau hình ảnh ghế đá công viên bị 'phong toả' tại TPHCM

Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay được tổ chức theo quy mô cấp quốc gia do Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ làm chủ lễ, không tổ chức đoàn rước kiệu từ sân hành lễ và phần hội để tránh tập trung đông người. Công tác bảo đảm an toàn, an ninh trật tự thời gian trước, trong và sau ngày Giỗ Tổ được các lực lượng chức năng triển khai nghiêm túc