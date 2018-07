Mạng công sở không vào được Facebook do ngăn chặn mã độc

Trước đó, phản ánh của người dùng internet là nhân viên công sở tại TT-Huế, hệ thống mạng điện tử của cơ quan họ làm việc không thể truy cập vào các trang mạng xã hội, đặc biệt là Facebook.

Ngoài ra, việc sử dụng các sản phẩm của Google và thực hiện truy cập vào một số tờ báo mạng cũng bị hạn chế. Liên quan thực tế này, ông Hoàng Ngọc Khanh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh TT-Huế, nêu lý do: Thời gian qua, bộ phận an ninh mạng phát hiện hàng chục mã độc xâm nhập vào hệ thống mạng công vụ, công sở của tỉnh nên UBND tỉnh giao Sở TT&TT phối hợp cơ quan chuyên ngành kiểm tra, rà soát, xử lý và tăng cường thực hiện bảo mật. Mạng công sở không vào được Facebook là do ngăn chặn mã độc. Ngoài ra, đối với các công sở ở tỉnh dùng mạng nội bộ gửi thư điện tử không thường xuyên thì không được sử dụng máy tính cơ quan để tránh mã độc xâm nhập.

Ông Dương Tuấn Anh, Giám đốc VNPT TT-Huế, cho hay, mạng truyền số liệu chuyên dùng CPNet không được sử dụng vào các mục đích khác, chỉ phục vụ công việc trên hệ thống nội bộ, nhằm bảo đảm bảo mật thông tin. Ðây là quy định của tỉnh, nếu các công sở muốn vào Facebook và các trang mạng khác thì phải tự lắp đặt thêm đường truyền internet.

Ngọc Văn