Marine One của TT Trump được C-17 đưa đến Hà Nội

Chiếc Marine One, trực thăng của tổng thống Mỹ, đã được nhìn thấy tại sân bay Nội Bài chiều 20/2, sau khi máy bay vận tải C-17 Globemaster III, còn gọi là "ngựa thồ" hạ cánh xuống đây. Trước các chuyến công du của tổng thống Mỹ, C-17 sẽ vận chuyển các phương tiện di chuyển của tổng thống, bao gồm trực thăng, đến trước.

Chiếc Marine One này được đưa đến trong chuyến hạ cánh thứ 3 của C-17 xuống Nội Bài trước thềm hội nghị Mỹ - Triều cuối tháng này. Ảnh: Thuận Khánh.

Sau khi hạ cánh, máy bay C-17 đậu tại khu ga hàng hóa của sân bay Nội Bài và lần lượt các phương tiện được đưa ra ngoài. Sau hơn 3 tiếng bốc dỡ hàng hóa, chiếc C-17 chuẩn bị rời sân bay Nội Bài. Marine One có 2 loại, VH-53D và VH-60. Chiếc Marine One được nhìn thấy tại sân bay Nội Bài chiều 20/2 là loại VH-60.

Siêu trực thăng Marine One là phương tiện hộ tống tổng thống Mỹ và thành viên gia đình, quan chức cấp cao trong những chuyến công du trên những chặng đường ngắn ở trong, hoặc ngoài nước. Khi tổng thống công du nước ngoài, Marine One thường được vận chuyển trước đến nước chủ nhà bằng máy bay vận tải quân sự C-17 Globemaster.

Từ năm 1957, Phi đội Một Trực thăng Thủy quân Lục chiến Mỹ (HMX-1) đã được tin tưởng giao phó nhiệm vụ đưa đón tổng thống Mỹ đến các nơi nhanh chóng và an toàn bằng trực thăng Marine One. Phi đội Marine One hiện biên chế các trực thăng VH-3D Sea King và VH-60N White Hawk để thực hiện trọng trách này.

Theo Zing.vn