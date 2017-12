Mật phục trong đêm, bắt quả tang 6 ghe máy hút cát trái phép

Ngày 31/12, Công An tỉnh Quảng Nam cho biết, lúc 21h ngày 30/12, các trinh sát thuộc Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Quảng Nam đã bắt quả tang 6 ghe cát đang hoạt động khai thác cát trái phép, bao gồm: ghe máy mang số hiệu Qna – 1011, do ông Ngô Văn Sang (trú tại xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên) điều khiển; Qna – 0972 do ông Trần Minh Đức (trú xã Đại Thạnh, huyện Đại Lộc) điều khiển; ghe máy mang số hiệu Qna – 6976 do ông Trần Xuân Phương (trú phường Vĩnh Điện) điều khiển; Qna -1037 do ông Phan Minh Phi (trú xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn) điều khiển; Qna – 1091, do ông Nguyễn Hào (trú xã Duy Tân huyện Duy Xuyên) điều khiển và ghe máy Qna – 1008 do ông Hứa Văn Dũng (xã Duy Thu, huyện Duy Xuyên) điều khiển đang hút cát trái phép.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng đo đếm được tổng số cát bắt giữ được gần 300m 3 . Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm và tiến hành thu giữ toàn bộ số cát trên.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Hoài Văn