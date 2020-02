Mất tích hai ngày, hai em nhỏ được phát hiện tại Thừa Thiên Huế

Quảng cáo

Theo thông tin từ người thân của Vương Tuấn Hùng, Lưu Xuân Đạt, gia đình đã nhận được tin báo của mẹ đẻ em Lưu Xuân Đạt về việc hai em vừa đến Thừa Thiên Huế. Cả hai em đều khỏe mạnh, tinh thần tốt.

Hai em nhỏ được tìm thấy tại Thừa Thiên Huế.

Trước đó, như Tiền Phong đưa tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An nhận được đơn trình báo của gia đình anh Vương Tuấn Hưng (trú khối 7, phường Quán Bàu, TP Vinh) phản ánh về việc con là cháu Vương Tuấn Khoa (SN 2011, học sinh lớp 3, Trường Tiểu học Lê Lợi, TP Vinh) và cháu Lưu Xuân Đạt (SN 2007, học sinh lớp 6, là con trai của anh Lưu Xuân Thành, trú cùng khối) mất tích 2 ngày nay. Ngay sau đó, cơ quan công an đã phát thông báo tìm kiếm tung tích 2 em.

Cảnh Huệ