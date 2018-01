Mẹ của Công Phượng, Văn Đức, Xuân Mạnh dự buổi vinh danh các con

Ngồi trên xe khách của CLB Sông Lam Nghệ An từ huyện Yên Thành ra TP Vinh, bà Phan Thị Hà (mẹ của hậu vệ Phạm Xuân Mạnh) cho biết: “Người hâm mộ ở đây cũng đi đông lắm. Hạnh phúc lắm, tự hào về các con và đồng đội. Cảm ơn người hâm mộ cả nước, đặc biệt là người hâm mộ Nghệ An”.

Hậu vệ Phạm Xuân Mạnh và mẹ.

Cũng theo bà Hà, đáng lẽ bà Vũ Thị Hiền (mẹ của tiền vệ Phan Văn Đức) đi cùng xe nhưng bà Hiền đang bận tiếp khách, người hâm mộ nên sẽ đi đến thành phố Vinh sau.

Tiền vệ Phan Văn Đức và mẹ mình tại sân bay Nội Bài.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Hoa (mẹ của tiền đạo Nguyễn Công Phượng) cũng đang bận tiếp người hâm mộ tới nhà chơi. Vợ chồng bà Hoa sẽ được xe của CLB Sông Lam Nghệ An đưa đón. Dự kiến 16 giờ sẽ di chuyển từ huyện Đô Lương xuống TP Vinh. Cùng chung suy nghĩ, các bậc phụ huynh của các cầu thủ gửi lời cảm ơn sâu sắc tới lãnh đạo tỉnh Nghệ An, người hâm mộ cả nước đã dành tình cảm cho các người con của mình.

Bà Nguyễn Thị Hoa (mẹ Công Phương).

Theo đó, vào khoảng 19h15 tối nay, máy bay chở 5 tuyển thủ là Công Phượng, Văn Đức, Xuân Mạnh, Văn Hoàng (Nghệ An) và Bùi Tiến Dũng (Hà Tĩnh) sẽ hạ cánh xuống sân bay Vinh. Các cầu thủ sẽ cùng người hâm mộ xứ Nghệ diễu hành ở TP Vinh trước khi đến Nhà văn hóa lao động tỉnh Nghệ An để tham dự đêm vinh danh do UBND tỉnh Nghệ An tổ chức.

Cảnh Huệ