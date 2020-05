Miền Bắc bắt đầu nắng nóng, nhiệt độ Hà Nội có thể lên tới 38 độ C

Quảng cáo

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, các tỉnh miền Bắc và miền Trung chuẩn bị bước vào đợt nắng nóng gay gắt, diện rộng đầu tiên trong năm 2020 với nền nhiệt cao nhất có thể lên tới 40 độ C và kéo dài nhiều ngày.

Cụ thể, từ ngày mai nắng nóng cục bộ bắt đầu xuất hiện tại các tỉnh Tây Bắc Bộ và vùng núi phía tây của các tỉnh Bắc Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất từ 32-33 độ C.

Từ ngày 3/5, nắng nóng lan rộng tại các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ với nền nhiệt phổ biến cao nhất từ 34-37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Tại khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, từ 3/5 bắt đầu xuất hiện nắng nóng với nhiệt độ phổ biến 33-34 độ C.

Nắng nóng thực sự gay gắt vào đầu tuần tới với nền nhiệt cao nhất 37-38 độ C, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng đặc biệt gay gắt như vùng núi Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ với nền nhiệt cao nhất trên 40 độ C. Tại Hà Nội và các tỉnh đồng bằng sông Hồng trong đợt nắng nóng, nhiệt độ cao nhất có thể đạt 37-38 độ C.

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Khí hậu của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đây là đợt nắng nóng gay gắt nhất từ đầu năm 2020 đến nay. Dự báo nắng nóng sẽ kéo dài nhiều ngày tới tại miền Bắc và miền Trung.

Trong khi đó, tại Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết những ngày tới tiếp tục có nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất tại 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C, tại Nam Bộ là 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Chiều tối và đêm có thể xuất hiện mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nguyễn Hoài