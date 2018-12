Miền Bắc chịu 3-5 đợt không khí lạnh trong tháng 12

Khoảng 3-5 đợt không khí lạnh và khả năng xảy ra khoảng 2-3 đợt rét đậm, rét hại ở các tỉnh miền Bắc, tập trung trong thời kỳ từ ngày 8-10/12 và trong khoảng 11 ngày cuối tháng.Cùng đó, rãnh áp thấp xích đạo vẫn còn có xu hướng duy trì hoạt động mạnh và ảnh hưởng đến thời tiết các khu vực giữa và nam biển Đông. Do vậy, khu vực nam biển Đông khả năng xuất hiện bão hoặc áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) và ảnh hưởng đến đến khu vực đất liền Trung Trung bộ trở vào Nam bộ.Khu vực Trung và Nam Trung bộ tiếp tục cần đề phòng các đợt mưa lớn do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với các nhiễu động nhiệt đới như bão và ATNĐ. Khu vực Tây Nguyên và Nam bộ sẽ xuất hiện nhiều ngày mưa hơn TBNN do ảnh hưởng của hoạt động của rãnh áp thấp xích đạo trong tháng 12/2018.

Nam Khánh