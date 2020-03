Miền Bắc có thể tái diễn mưa lớn, mưa đá từ chiều tối mai

TPO - Các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có thể đón mưa dông, nhiều nơi mưa to đến rất to, thậm chí mưa đá từ chiều tối mai, do ảnh hưởng của một đợt gió mùa đông bắc mới.