Miền Bắc đón thêm 2-3 đợt không khí lạnh, mưa nhiều ngày

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ nay cho đến 20/5, miền Bắc đang trong giai đoạn chuyển mùa nên vẫn xuất hiện các đợt không khí lạnh tràn xuống nước ta.

Trong đó, đợt không khí lạnh tràn xuống nước ta từ hôm qua và đợt không khí lạnh tăng cường tối nay (23/4) khá mạnh, kết hợp với hội tụ gió trên cao khiến các tỉnh ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa dông diện rộng.

Trong đó, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến từ 40-80mm/24h, có nơi trên 120mm/24h). Khu vực đồng bằng Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo, mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to ở các tỉnh Tây Bắc và Việt Bắc Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 26/4.

Từ nay đến ngày 26/4, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ.

Do ảnh hưởng của hai đợt không khí lạnh và không khí lạnh tăng cường liên tiếp nên nhiệt độ trong 10 ngày cuối tháng 4/2020 tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có xu hướng thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 0,5 đến 1,0 độ.

Cũng do ảnh hưởng liên tiếp của gió mùa đông bắc kết hợp hội tụ gió trên cao, khu vực vùng núi phía Bắc có khả năng xuất hiện nhiều ngày mưa trong những ngày cuối tháng 4/2020. “Đề phòng có những nơi xảy ra lượng mưa lớn, gây sạt lở đất đá ở các khu vực xung yếu”, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo.

Sau đợt không khí lạnh này, tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng chịu ảnh hưởng từ 2-3 đợt không khí lạnh nữa. Các đợt không khí lạnh tới sẽ tiếp tục gây mưa rào và dông cho các tỉnh miền Bắc.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng lưu ý, trong thời kỳ chuyển mùa, cần đề phòng các hiện tượng nguy hiểm như tố, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn dông tại các khu vực trên phạm vi toàn quốc. Dự báo sang tháng 5, khu vực phía Tây Bắc Bộ và các tỉnh Trung Bộ sẽ có khả năng xuất hiện nắng nóng diện rộng.

Nguyễn Hoài