Miền Bắc mưa nhỏ trước khi gió mùa đông bắc tràn về

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hôm nay các tỉnh khu vực Đông Bắc Bộ chịu ảnh hưởng của gió mùa đông bắc, trời nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, cao nhất 25-28 độ, riêng vùng núi phía Bắc nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ, cao nhất 22-25 độ, có nơi dưới 25 độ.

Thủ đô Hà Nội hôm nay trời nhiều mây, có mưa phùn, mưa nhỏ, nhiệt độ dao động từ 24-28 độ, gió đông bắc thổi ban ngày.

Các tỉnh Tây Bắc Bộ hôm nay trời nhiều mây, ngày có mưa nhỏ rải rác, đêm có mưa nhỏ vài nơi, riêng khu Tây Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, riêng khu Tây Bắc 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ, có nơi 27-29 độ, riêng hai tỉnh Điện Biên và Lai Châu, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Dự báo các tỉnh miền Bắc duy trì hình thái thời tiết trên đến hết ngày mai, từ đêm mai đến hết tuần này, do ảnh hưởng của một đợt gió mùa đông bắc mới, các tỉnh miền Đông Bắc Bộ sẽ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, riêng thứ Năm, thứ Bảy và Chủ Nhật có mưa, mưa vừa, vùng núi có mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Các tỉnh Tây Bắc Bộ từ thứ Tư đến hết tuần có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, riêng thứ Năm, thứ Bảy và Chủ Nhật có mưa, mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Các tỉnh miền Nam tiếp tục có nắng nóng kéo dài. Ảnh minh họa.

Các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên hôm nay có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ. Vào chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Dự báo thời tiết này sẽ kéo dài nhiều ngày tới ở khu vực này.

Tại Nam Bộ, hôm nay có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ, có nơi trên 36 độ. Thời tiết này sẽ duy trì nhiều ngày tới ở Nam Bộ.

Nguyễn Hoài