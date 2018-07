Miền Bắc mưa rào và dông, có nơi xảy ra tố lốc

C ác tỉnh Trung Bộ, hôm nay tiếp tục xảy ra nắng nóng diện rộng, với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10-19 giờ. Từ ngày 08/7, nắng nóng sẽ suy giảm dần trên khu vực.

Ở phía Nam, gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ mạnh vì thế ở Tây Nguyên và Nam Bộ trong ngày hôm nay đều có mưa dông nhiều nơi, riêng ở khu vực Nam Bộ còn có nơi có mưa vừa, mưa to và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở Tây Nguyên dao động trong khoảng từ 29-31 độ C, còn ở khu vực Nam Bộ là 31-33 độ C.

LINH ANH