Miền Bắc nắng nhiều ngày, Tây Nguyên, Nam Bộ mưa lớn

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hiện nay rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Nam Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp đang có xu hướng dịch chuyển xuống phía nam với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh dần lên nên từ chiều nay ở khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ và các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-80mm/24 giờ, có nơi trên 120mm/24 giờ.

Đợt mưa lớn này và có khả năng kéo dài sang Thứ Hai tuần tới (16/9) với trọng tâm mưa ở khu vực Nam Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và tỉnh Bình Thuận.

Trong 1-2 ngày tới, ở khu vực Trung Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Do mưa lớn nên sông suối ở Ninh Thuận, Bình Thuận, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, các tỉnh miền Đông Nam Bộ khả năng xuất hiện một đợt lũ. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp tại các tỉnh trên.

Trong khi đó tại các tỉnh Miền Bắc và Bắc Trung Bộ duy trì hình thái thời tiết ban ngày trời nắng, có nơi xấp xỉ nắng nóng (35 độ C), chiều tối và đêm có thể có mưa rào và dông. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 31-34 độ.

Ngày hôm nay, tại Đông Bắc Bộ nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ, ngưỡng xấp xỉ nắng nóng, ở Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, nhiệt độ cao nhất là 31-34 độ. Thủ đô Hà Nội nhiệt độ cao nhất 35 độ.

Nguyễn Hoài