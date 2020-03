Miền Bắc tiếp tục mưa dông diện rộng

Quảng cáo

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, đêm qua (17/3), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Đông Bắc Bộ. Tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã có mưa rào và dông nhiều nơi với lượng mưa phổ biến 10-30mm, có nơi trên 30mm như Phố Ràng (Lào Cai) 37mm, Tuyên Quang 33mm, Cốc Ly (Bắc Hà, Hà Giang) 57mm.

Dự báo hôm nay (18/3), không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác của phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao nên ngày hôm nay (18/3) các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa rào và dông nhiều nơi (lượng mưa phổ biến 10-20mm/12h), riêng vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa 20-40mm/12h, có nơi trên 50mm). Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ đêm nay mưa giảm dần.

Cơ quan dự báo khí tượng cũng lưu ý, do mưa lớn kéo dài, hôm nay nguy cơ mưa đá, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ có nguy cơ xảy ra tại các huyện thuộc tỉnh Hà Giang, Yên Bái, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Lào Cai.

Bắc Bộ hôm nay trời lạnh với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 18-20 độ, riêng các tỉnh vùng núi phía Bắc trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 15-18 độ.

Thủ đô Hà Nội hôm nay có lúc có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời lạnh với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 18-20 độ.

Nguyễn Hoài