Miền núi phía Bắc nguy cơ xảy ra lũ quét

TP - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của vùng xoáy thấp hoạt động mạnh dần, nên các tỉnh miền núi phía Bắc đã có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to.