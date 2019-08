Miền núi xả hồ thủy lợi, ki ốt miền biển đóng cửa ứng phó bão số 4

Quảng cáo

Hồ Sông Sào nằm tại địa bàn xã Nghĩa Lâm, Nghĩa Đàn, tưới cho trên 6.000 ha thuộc thị xã Thái Hòa và Nghĩa đàn, hồ hiện còn 30/51 triệu m3 nước. Nhằm chủ động ứng phó với mưa lũ, hồ Sông Sào được xả 1 cửa tràn, lưu lượng xả 300 m3/s. Thời gian bắt đầu xả từ 7 giờ sáng ngày 29/8 đến ngày 31/8, dự kiến sẽ xả trên 10 triệu m3 nước.

Tàu thuyền đã vào bờ neo đậu tránh bão.

Trong khi đó, tại các huyện thị ven biển, tàu thuyền đã vào bờ neo đậu tránh bão, người dân chằng chống nhà cửa, ki ốt để hạn chế thiệt hại. Nhiều chủ ki ốt đã chủ động đóng cửa, không bán hàng vào sáng hôm nay (29/8).

Riêng ở các địa điểm du lịch như Thị xã Cửa Lò và Bãi Lữ đang có khoảng 1.170 du khách. Còn các huyện Hưng Nguyên, Nghi Lộc, Nam Đàn, Yên Thành, người dân hối hả thu hoạch lúa mùa hè - thu trước khi bão đổ bộ.

Người dân thị xã Cửa Lò đóng cửa ki ốt, chủ động ứng phó bão số 4. Biển hiệu, mái tôn ở thị xã Cửa Lò được gửi dân tháo dỡ.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 4 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km. Đến 04 giờ ngày 30/8, vị trí tâm bão ở khoảng 18,2 độ Vĩ Bắc; 107,3 độ Kinh Đông, cách đất liền các tỉnh Nghệ An - Quảng Bình khoảng 120km về phía Đông.

Nông dân hối hả thu hoạch lúa mùa hè-thu.

Từ chiều và đêm 29/8 đến ngày 02/9, có mưa vừa, mưa to đến rất to; Riêng ở Nghệ An và Hà Tĩnh có nơi đặc biệt to và dông (lượng mưa cả đợt có khả năng đạt 200 - 400mm, Nghệ An và Hà Tĩnh có nơi trên 400 mm). Trong cơn dông có khả năng cao xảy ra tố lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cảnh Huệ