Miền Tây đón mưa 'vàng’ giải hạn

Còn tại tỉnh Sóc Trăng, sau nhiều tháng nắng nóng, khô hạn. Sáng nay, người dân ở nhiều địa phương của tỉnh Sóc Trăng rất phấn khởi khi đón cơn mưa vàng giải nhiệt.

Khoảng 3 - 4 giờ ngày 13/4 ở một số nơi như Thị xã Ngã Năm, TP Sóc Trăng xuất hiện mưa, tuy không lớn nhưng kéo dài khoảng gần 1 giờ đồng hồ khiến cho không khí trở nên dịu lại, mát mẻ, dễ chịu.