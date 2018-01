Mở lối thoát cho đỗ xe iParking vừa hồi sinh lại ‘liệt’

Thông tin với báo chí, ông Vũ Văn Viện, cho biết, thực hiện chủ trương của UBND thành phố Hà Nội, từ ngày 1/5/2017, Sở GTVT đã triển khai thí điểm dự án ứng dụng tìm kiếm và thanh toán giá dịch vụ trông giữ xe ô tô iParking tại hai tuyến phố là Trần Hưng Đạo và Lý Thường Kiệt. Thời gian thí điểm đã triển khai trong năm 2017, chi phí tin nhắn trong thời gian thí điểm được các nhà mạng tài trợ miễn phí.

“Hệ thống giao dịch qua tin nhắn điện thoại hoạt động ổn định, tỷ lệ thanh toán qua tin nhắn chiếm 90% doanh thu. Tổng doạnh thu của một tháng thí điểm đạt 1,7 tỷ đồng, bình quân tăng khoảng 30% so với tháng cùng kỳ” ông Viện đánh giá.

Sau tời gian thí điểm, ông Viện cho biết, từ 1/1/2018 thành phố có chủ trương nhân rộng và Sở GTVT và các quận huyện đã khảo sát và lên danh sách 151 điểm đỗ xe có thể ứng dụng iParking. Tổng diện tích 151 điểm này trên 84.000 m2, sức chứa trên 4.500 ô tô. Từ đầu năm 2018, việc triển khai nhân rộng bắt đầu được thực hiện với đầu số mới là 9556, đây cũng là lúc các nhà mạng bắt đầu thu phí dịch vụ 10% trên tổng doanh thu. Với số tiền còn lại được nhà mạng chuyển lại cho đơn vị quản lý đầu số - Cty Cổ phần đầu tư CIS (cung cấp phần mềm).

Thanh toán bằng cả tín nhắn và tiền mặt

Tuy nhiên đến nay, đơn vị quản lý đầu số mới ký được hợp đồng với nhà mạng Viettel, các nhà mạng khác, đơn vị chưa ký được do chưa thống nhất được việc ghi nhận doanh thu, xuất hoá đơn thuế… Cùng với đó, hệ thống kỹ huật của các nhà mạng Vinaphone, Mobil, Vietnam mobil đã được nghiệm thu và sẵn sáng đi vào sử dụng nhưng nội dung này vẫn còn nhiều vước mắc, cần xin ý kiến cơ quan cấp trên là Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước… Do đó khi triển khai dịch vụ đỗ xe theo iParking từ 1/1 đến nay, hình thức thanh toán qua điện thoại chỉ kết nối được với nhà mạng Viettel; các nhà mạng khác do không thực hiện được giao dịch nên nhân viên đôi khi vẫn thu tiền mặt của khách. Đánh giá về việc này, ông Viện cho rằng đây là hình thức thu chưa đúng với bản chất và các quy định đối với iParking.

Tuy nhiên, để không gây xáo trộn cho việc đỗ xe của người dân trên các tuyến phố có iParking, từ nay với chủ xe đang sử dụng điện thoại các mạng Vinaphone, Mobil, Vietnam mobil… vẫn có thể vào gửi xe và sẽ được thanh toán bằng tiền mặt. Từ tiền thu được, nhân viên trông giữ có trách nhiệm xé vé, sau đó thay chủ xe phải nộp tiền vào hệ thống iParking qua nhà mạng Viettel.

Theo ông Viện, giá phí trông xe thu tiền mặt và qua tin nhắn tại các điểm iParking đều có mức như nhau, gồm: 1 lượt (60 phút) là 30.000 đồng đối với các tuyến phố khu vực lõi, 25.000 đồng với các tuyến phố còn lại tại quận Hoàn Kiếm.

Anh Trọng