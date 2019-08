Một công nhân than Hà Lầm tử vong dưới độ sâu âm 300m

Quảng cáo

Sự việc xảy ra vào khoảng 9h tại lò nối mức – 300 khu II vỉa 14, công ty CP than Hà Lầm. Nạn nhân là anh Nguyễn Đức Hợp, thợ lò bậc 6/6 thuộc công trường Vận tải lò 2 khi đang làm nhiệm vụ vận chuyển vật tư, vật liệu vào dây chuyền sản xuất.

Ngay khi tai nạn xảy ra, công ty CP than Hà Lầm – Vinacomin đã kịp thời sơ cấp cứu và chuyển lên bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

Tuy nhiên do vết thương quá nặng, công nhân Nguyễn Đức Hợp đã tử vong. Phía công ty CP than Hà Lầm và Tập đoàn Than- Khoáng sản Việt Nam đang hoàn tất thủ tục cùng gia đình lo hậu sự cho công nhân xấu số.

Khai báo vụ TNLĐ của cty than Hà Lầm.

Được biết, đây là vụ tai nạn chết người đầu tiên kể từ khi Cty than Hà Lâm đi vào khai thác than ở độ sâu âm 300m so với mực nước biển. Cty than Hà Lầm cũng là 1 trong những đơn vị đầu tiên được tập đoàn Than khoáng sản triển khai công nghệ khai thác than ở độ sâu lớn nhất từ trước đến nay.

Ngay khi nhận được tin báo, Tiền Phong đã nhiều lần liên hệ với ông Trần Mạnh Cường, Giám đốc Cty CP than Hà Lầm để xác nhận thông tin nhưng ông Cường từ chối nhận cuộc gọi và tin nhắn.

Hiện các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Hoàng Dương